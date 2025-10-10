菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

▲菲律賓民答那峨島近海今天上午發生規模7.4強震，專家提醒，未來一周會有規模6以上餘震。（圖／郭鎧紋提供）

許敏溶／台北報導

菲律賓南部民答那峨島近海今（10日）上午發生規模7.4強震，還發布海嘯警報。地震專家郭鎧紋指出，7.4強震釋放能量相當62.5顆原子彈，原因是菲律賓海板塊從隱沒到菲律賓行動帶造成，預估未來一周有規模6以上餘震，由於震央附近過去曾發生3起規模8以上強震，加上近期西太平洋地震活動活躍，不排除未來有規模8強震發生。

菲律賓宿霧島（Cebu）近海在9月30日晚間才發生規模6.9地震，菲律賓當地時間今天上午9時43分（台灣時間9時43分）又發生規模7.4強震。震央在民答那峨島（Mindanao）東部近海，地震深度約58.1公里，中央氣象署也發布海嘯消息，示警可能在太平洋地區引發海嘯威脅。

▲郭鎧紋表示，菲律賓民答那峨島附近地震活動比台灣還活躍。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.4地震，釋放能量相當於62.5顆原子彈，震央就在民答那峨島東部近海，地震原因是菲律賓海板塊從隱沒到菲律賓行動帶造成，該地區地震活動比台灣更活躍，在2023年12月3日發生過規模7.6地震，當時也發布過海嘯警報，但因為今天地震深度達58.1公里，對台灣應該不會有影響。

郭鎧紋進一步分析，7.4強震發生後，目前已經有規模5.9、5.6共兩起餘震，預估未來一周將有規模6以上餘震，最大餘震接近規模6.9，但也不排除有更大地震發生，因為該區域在過去曾發生規模8（含）以上強震包括最近一次1972年12月2日規模8.0，1924年規模8.1、1918年規模8.3。

郭鎧紋提醒，近期西太平洋與周邊地區地震活動相當活躍，從9月底到今天為止，規模5以上地震共57個，且今年規模7以上地震已經累積到歷年平均值的13個，其中過半是發生在今年7月之後，顯示地球已經進入地震活躍期，民眾要留意。

▲▼郭鎧紋表示，民答那峨島過去曾發生3起規模8以上強震，加上近期西太平洋地震活躍，不排除未來有規模8以上強震。（圖／郭鎧紋提供）