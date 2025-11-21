　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前宣稱國民黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，並強調前總統蔡英文是第一個講出該論述的人。對此，陸委會主委邱垂正21日表示，「一國兩區」是新聞或政治的說法，太簡化濃縮，易產生不必要的誤導，「像有的人就認為『一國兩區』跟『一國兩制』太接近，會導向『一國兩制』。」

邱垂正接受媒體訪問時提到，「一國兩區」是新聞或政治的說法，不是法律語言，陸委會作為主管機關，處理兩岸事務是依照《中華民國憲法》以及其他的增修條文，還有《兩岸人民關係條例》等相關法律，「我們過去都是這樣，一貫的堅定來維護台海的和平、穩定、繁榮，也會持續落實四個堅持，不卑不亢、維持現狀。」

邱垂正指出，法律是比較完整的，不要集中在某種概念，就好像1992年發生什麼事，到了2000年就出現「九二共識」，實際上就有很大的出入，所以作為執法機關，就是透過實際的法律來落實，「太簡化、太濃縮，就容易產生不必要的誤導、誤解，像有的人就認為『一國兩區』跟『一國兩制』很接近，認為會導向一國兩制。」

邱垂正說，大家引用的都是很早期的一些說法，但是兩岸關係已經翻過好幾頁了，不要用簡化的，就好像中共版的「九二共識」跟「一個中國原則」跟「一國兩制」，可以說是現在是三位一體的對台政策，特別是在2019年「習五條」之後，根本沒有中華民國生存的空間。

邱垂正強調，「你跟中共唱和這個東西，特別是中共也這麼主張，那中華民國主權的空間在哪裡？請大家思考這個問題，為什麼沒有辦法接受中共的政治前提？不管是九二共識、一中原則、一國兩制，我們不可能答應的理由在這裡，因為沒有我們自己生存的空間，沒有中華民國的生存的空間，也沒有台灣生存的空間。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

人形機器人從蘇州「自主」走到上海　超106公里破金氏紀錄

陸配任民選公職難度高　邱垂正：修法需更多討論、凝聚社會共識

邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

陸放牧草原被光電板「霸佔」　一審勝訴未執行拆除...因涉政府部門

山西大同低溫達-10度　雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

中國外交部再說重話　重申李強G20峰會「不會見日方領導人」

砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓扁轎車害女老師慘死

新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會：幫助台灣的國家都是朋友

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

人形機器人從蘇州「自主」走到上海　超106公里破金氏紀錄

陸配任民選公職難度高　邱垂正：修法需更多討論、凝聚社會共識

邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

陸放牧草原被光電板「霸佔」　一審勝訴未執行拆除...因涉政府部門

山西大同低溫達-10度　雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

中國外交部再說重話　重申李強G20峰會「不會見日方領導人」

砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓扁轎車害女老師慘死

新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會：幫助台灣的國家都是朋友

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

喊價「5天300萬」讓網紅躺平交易　「富貴版淫媒」私吞33萬遭起訴

恐怖畫面曝！西定國小前擦撞「騎士慘捲車底」　民眾合力抬車救人

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

快訊／國1「3大車連撞」！拖板車車頭撞爛凹陷　駕駛受困搶救中

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

大陸熱門新聞

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

中國外交部重申　李強G20不見日方領導人

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

賴清德社群曬照挺日！中方嗆：表演作秀

中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

禁日本海鮮「換印度水產品」？陸網友：更狠的來了

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

陸航母福建艦成軍 《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

陸外交部再嗆日方：借台灣生事，只會找事

新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會回應

梁文傑：跟中共談「一國兩區」是問道於盲

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：辦證通關不標記

僅確診1個月！44歲陸網紅「膽囊癌過世」

更多熱門

相關新聞

新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會回應

新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會回應

中國大陸官媒《新華社》日前發表時評，痛批總統賴清德附和日相高市早苗的言論，是「台灣之恥」「媚日戀殖」等。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，任何願意幫助和關切台灣的朋友，我們都把他們當作朋友，絕對不是因為「殖民時代的遺緒」，對岸刻意把這些事情連結，非常不妥當。

梁文傑：跟中共談「一國兩區」是問道於盲

梁文傑：跟中共談「一國兩區」是問道於盲

藍營修法助陸配參政　陸委會：要遵守單一效忠

藍營修法助陸配參政　陸委會：要遵守單一效忠

國民黨喊「一國兩區」作為兩岸政治基礎　綠批無視主流民意

國民黨喊「一國兩區」作為兩岸政治基礎　綠批無視主流民意

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

關鍵字：

邱垂正一國兩區陸委會一國兩制

讀者迴響

熱門新聞

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面