邱垂正：「一國兩區」太簡化易誤導　有人認為會導向「一國兩制」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前宣稱國民黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，並強調前總統蔡英文是第一個講出該論述的人。對此，陸委會主委邱垂正21日表示，「一國兩區」是新聞或政治的說法，太簡化濃縮，易產生不必要的誤導，「像有的人就認為『一國兩區』跟『一國兩制』太接近，會導向『一國兩制』。」

邱垂正接受媒體訪問時提到，「一國兩區」是新聞或政治的說法，不是法律語言，陸委會作為主管機關，處理兩岸事務是依照《中華民國憲法》以及其他的增修條文，還有《兩岸人民關係條例》等相關法律，「我們過去都是這樣，一貫的堅定來維護台海的和平、穩定、繁榮，也會持續落實四個堅持，不卑不亢、維持現狀。」

邱垂正指出，法律是比較完整的，不要集中在某種概念，就好像1992年發生什麼事，到了2000年就出現「九二共識」，實際上就有很大的出入，所以作為執法機關，就是透過實際的法律來落實，「太簡化、太濃縮，就容易產生不必要的誤導、誤解，像有的人就認為『一國兩區』跟『一國兩制』很接近，認為會導向一國兩制。」

邱垂正說，大家引用的都是很早期的一些說法，但是兩岸關係已經翻過好幾頁了，不要用簡化的，就好像中共版的「九二共識」跟「一個中國原則」跟「一國兩制」，可以說是現在是三位一體的對台政策，特別是在2019年「習五條」之後，根本沒有中華民國生存的空間。

邱垂正強調，「你跟中共唱和這個東西，特別是中共也這麼主張，那中華民國主權的空間在哪裡？請大家思考這個問題，為什麼沒有辦法接受中共的政治前提？不管是九二共識、一中原則、一國兩制，我們不可能答應的理由在這裡，因為沒有我們自己生存的空間，沒有中華民國的生存的空間，也沒有台灣生存的空間。」