新華社批賴清德「媚日戀殖」　陸委會：幫助台灣的國家都是朋友

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸官媒《新華社》日前發表時評，痛批總統賴清德附和日相高市早苗的言論，是「台灣之恥」「媚日戀殖」等。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，任何願意幫助和關切台灣的朋友，我們都把他們當作朋友，絕對不是因為「殖民時代的遺緒」，對岸刻意把這些事情連結，非常不妥當。

梁文傑20日在例行記者會上提到，台灣人都珍惜現在的自由民主制度，這是30幾年的奮鬥下，好不容易才有的成果，大家對台灣現在的經濟蓬勃發展都有自豪，所以凡是願意幫助和關切的國家，自然都是朋友，「秉持自由民主、社會文明的國家，我們自然就會對他們會有好感，絕對不是什麼『媚日戀殖』。」

梁文傑指出，國台辦、對岸不斷把台灣跟日本的關係導向「日本殖民的餘緒」，但實際上，所謂日治時代的記憶，經過國民黨幾十年禁止日語、日片後早就離台灣人很遠，「民國40年以後生的人，從小大概就沒有學過日語、看日片的機會也很少，廣播電視日語都不准用。

梁文傑強調，「我們是因為珍惜現在的發展，珍惜現在的生活方式，所以對於任何願意幫助和關切台灣的朋友，都把他們當作朋友，絕對不是因為什麼『殖民時代的遺緒』，對岸或是國台辦刻意把這些事情連結，是很不妥當的。」