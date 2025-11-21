邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

▲陸委會主委邱垂正出席「國際新秩序下的中國治理」研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正21日出席「國際新秩序下的中國治理」研討會，他表示，習近平上台以來，大陸朝新極權主義邁進，鼓吹狂熱民族主義並積極對外擴張挑釁，包括軍武霸權、戰狼外交、舉國體制，皆為狂熱民族主義的產物。

邱垂正在致詞時提到，當前世局詭譎多變，俄烏戰爭尚未平息，美中競逐未見緩解，中日關係緊張升高，陣營化趨勢逐年加劇，新獨裁威權國家對民主國家形成二戰以來最大的威脅。在各方地緣政治競逐與戰略縱橫背後，始終扣緊著其內部政治發展的軌跡與動向。如何透過事件表象了解中共領導人的真實意向，攸關兩岸關係與我國國家安全利益。

邱垂正指出，習近平於 2012 年上台以來，中國大陸的政策出現三個極端發展、朝新極權主義邁進。

第一，從過去的集體領導走向集中領導，最終「定於一尊」，形成習近平一人集權統治。為鞏固其核心，其思想貫徹全黨，確保個人政治安全與統治安全，並高度重視對習的政治忠誠，導致黨內缺乏監督制衡，黨外也失去了原本知識分子的糾錯機制，決策偏誤風險升高。

第二，鼓吹狂熱民族主義並積極對外擴張挑釁。習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」的主張，改採積極擴張、有所作為。近年運用戰狼外交、吹噓「東升西降」，推動南海軍事化，並透過一帶一路擴大對外政治與經濟影響力，企圖全面掌握國際事務與規則。軍武霸權、戰狼外交、舉國體制，皆為狂熱民族主義的產物。

第三，為創造 2027 年繼續延任的正當性，習將「統一台灣、取代美國」視為中華民族偉大復興的指標，也是推動中共 2019 年提出之「第二個百年目標」的重要一步。為達成此目標，中共企圖破壞由美國主導的、以規則為基礎的國際秩序，對穩定、繁榮的民主制度造成負面衝擊，更為區域與全球安全帶來嚴峻挑戰。

邱垂正強調，政府的兩岸政策是致力於維持和平穩定的現狀。然而，中共對台持續軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、社會滲透，以及灰色地帶侵擾；並透過在地協力者發動網路攻擊、認知作戰、散布假訊息、介入民主選舉，進行政治干預與社會滲透，試圖影響台灣人民對國家主權與民主制度發展的信心。

邱垂正說，賴總統的兩岸政策秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」——強化國防力量、建構經濟安全、與民主國家強化夥伴關係、發展穩定且有原則的兩岸關係。政府致力維持台海和平穩定與全球發展方向，堅持以實力帶來真和平，克服各種困難與挑戰。

邱垂正也呼籲，中國大陸應體現大國責任，正視中華民國台灣存在的客觀事實，停止扭曲聯合國大會2758號決議以及二戰歷史文件，放棄武力與脅迫等負面手段對台施壓，以對話交流減少誤解誤判，共同維護印太和平穩定。

最後，邱垂正還說，全球和平與繁榮相依相連，台灣的繁榮繫於全球和平穩定，全球繁榮也繫於台海和平穩定，「台灣作為負責任的國際成員，從未放棄成為世界的一股良善力量，並願積極貢獻。」