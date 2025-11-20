梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑近日表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」與「一國兩區」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共根本就不承認中華民國，甚至想要讓中華民國不存在，這時候跟中共談「一國兩區」根本是「問道於盲」。

梁文傑20日在陸委會例行記者會上提到，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來都沒有改變過，但是「一國兩區」其實是政治語言，不是法律語言。

梁文傑說，「一國兩區」這4個字他翻遍兩岸條例、翻遍中華民國憲法，也沒看到這4個字，「公務機關處理事情是按照法律，不是按照政治語言，所以蕭旭岑副主席自己的說法，或是獨到的見解，我們沒有什麼特別評論。」

梁文傑指出，現在的問題是，中共根本就不承認中華民國，甚至想要讓中華民國不存在，這個時候跟中共談「一國兩區」是「問道於盲」。

梁文傑還說，郝龍斌前陣子競選國民黨黨主席時有明確講，其兩岸政策就是中共必須承認中華民國，兩岸才有和平，「這一點我是贊成的，與其現在講什麼一國兩區，你不如先問問中共，他願不願意讓中華民國繼續存在，那才是重點，如果他連中華民國都不想要讓他存在了，再講一國兩區有什麼意義？」

▼國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

