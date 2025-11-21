　
    • 　
>
2025奇蹟年「台股漲點排行」快瘋了！PTT炸鍋：霸榜到世紀末

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股昨（20日）才創下史上第二大漲點。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

台股昨（20日）大漲846點，是史上第2大漲點，但今開盤一口氣又掉了逾800多點，讓投資人心情猶如坐雲霄飛車。而一名網友整理出「台股漲點排行榜」，第一名在今年4月10日，川普宣布對等關稅政策大轉彎，台股暴跌後強彈1608點。對此，鄉民笑稱「川皇、老黃」聯手霸榜，也有人認為「漲幅比漲點更有意義」。

一名網友在PTT整理出「台股前十大漲點紀錄」，依據證交所資料列出自2021年以來的大漲日，第一名是2025年4月10日，收盤暴漲1608點，收在19000點，漲幅高達9.25%，成交金額約新台幣1974億元，創下單日漲點歷史新高，更罕見出現「幾乎全面漲停」的驚奇盛況。

當時，美國總統川普宣布對等關稅政策，台股原本一度暴跌兩千點，呈現幾乎躺平的慘況，未料國安基金護盤卻跌更兇，直到川普改口對等關稅暫時降至10%，為期90天，才讓台股又回漲千點，讓許多投資人快瘋了。

▲▼前10大漲點。（圖／ETtoday）

▲台股前10大漲點。

第二名則是昨（20日），受惠AI晶片巨頭輝達第三季財報表現亮眼，帶動台積電股價強勢上揚，大型權值股也跟著全面上漲，台股狂漲846點、漲幅3.18%，創下史上第2大漲點。

第三名到第十名，依序為2025年4月23日大漲845點、2024年8月7日漲794點、2021年5月18日漲792點、2024年8月6日漲670點、2025年1月6日漲639點、2024年9月12日漲622點、2024年7月23日漲614點、2024年8月9日漲598點。

文章引發討論，「今年真的是大奇蹟年」、「這個排行榜，只有川普任期才有機會刷榜」、「第一名是川皇，第二名是老黃」、「台股全面漲停那天，還是比較猛」、「 第一名不可能破了」、「第一名的漲幅不可能破了，幾乎每檔都漲停」、「史上第二高漲幅，還有人虧錢嗎」、「套在28000點的有救了嗎」、「記得第一名手機打開一排紅燈，超猛」、「第一名的漲幅，可以霸榜到世紀末吧」。

但也有人直言，「漲點排名的意義在哪？不如看漲幅」、「不以幅度為主，純比點都沒有意義」。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台股大漲漲點第一名排行川普輝達

