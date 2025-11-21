快訊／新竹縣某國中驚傳校園墜樓　女老師曾投訴霸凌送醫不治

▲新竹縣某國中發生女老師墜樓事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣某國中，昨（20）日發生一起校園意外，一名女老師墜樓送醫不治。據了解，該名女老師長年情緒有問題，且常常請假，過往也曾投訴遭霸凌。校方表示，已由校長召集危機處理小組，完成校安通報、校園巡查與初步情況蒐集，並全力配合警方與相關單位進行後續調查。

校方指出，20日上午上課期間發生一起校園意外事件，一名教職同仁意外自高處墜落。事件發生後，本校立即通知119進行緊急救護，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報，由校護及相關人員於第一時間前往協助。救護人員已將該同仁送醫急救。本校對此深感沉痛與遺憾，並持續密切關注其狀況。

校方表示，該同仁平時有身心困擾，本校亦依相關制度提供必要協助與支持；惟意外仍然發生，深感遺憾。事件發生後，本校已由校長召集危機處理小組，完成校安通報、校園巡查與初步情況蒐集，並全力配合警方與相關單位進行後續調查。

事件後，校方已全面啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。後續將視師生實際需求，逐步推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。本校並將於事件釐清後，全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案。本校將持續全力處理後續事宜確保校園安全與師生福祉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995