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「三明治媽媽」！嘉縣卡牌活動助力女性職場家庭平衡

▲▼ 嘉縣開辦三明治媽媽卡牌探索壓力調適課 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣開辦三明治媽媽卡牌探索壓力調適課 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區心理衛生中心長期關注婦女身心健康，本次針對在職場與家庭雙重壓力下的「三明治媽媽」，於永在食安大樓舉辦「『跑』向幸福：三明治媽媽的身心調適」活動，邀請諮商心理師透過卡牌探索及團體分享，引導成員們辨識壓力來源、學習紓壓技巧，並強化心理韌性。

▲▼ 嘉縣開辦三明治媽媽卡牌探索壓力調適課 。（圖／嘉義縣政府提供）

據女性勞動調查指出我國15－45歲青壯年女性勞動參與率已突破七成，但同時也有七成女性需承擔家庭照顧責任，時常在職場與家庭照顧責任間兩難，此外更有近6成女性表示對職場人際關係維持感到困擾，顯示壓力來源不僅來自身兼多重角色負荷，也有來自人際互動的挑戰。

▲▼ 嘉縣開辦三明治媽媽卡牌探索壓力調適課 。（圖／嘉義縣政府提供）

參加成員小雅分享，自己白天是全職上班族，下班後為兩名子女的全能媽媽，長期以來累積了不少的壓力難以抒發，在日常生活容易感到焦慮與疲憊。

她坦言參加完活動後，發現原來不是只有我這樣，很多人也面臨著相似的處境，透過敘事性卡牌，將平時難以啟齒的情緒傾訴出來，並在與其他三明治媽媽的互動中，感受到理解與陪伴，活動現場充滿溫暖支持的氛圍，讓參與者重新找回力量與照顧自己的勇氣。

衛生局長趙紋華表示，近年來女性不斷在各領域發光發熱，但忙碌之餘仍須定期檢視自身壓力及情緒狀態，嘉義縣社區心理衛生中心提供心理諮詢服務，給予心理支持與陪伴服務，每月也有辦理心理健康促進活動，如有相關心理健康問題，可撥打諮詢專線05-3621150或24小時免費安心專線1925（依舊愛我），由專人提供服務。

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