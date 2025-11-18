災後復課！花蓮災區3校安檢無虞全面復課　心理咨訊進駐輔導

▲▼花蓮明利國小、萬榮國中及長橋國小通過校園安全檢核已全面恢復上課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉所在地的明利國小，以及鳳林鎮的萬榮國中、長橋國小，因受鳳凰颱風侵襲以及馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，為確保孩子通學與學習場域無虞，花蓮縣政府依據災情評估，宣布該三校自11月11日起停班停課，以確保師生安全。

災害發生期間，縣府第一時間與相關局處與中央單位、國軍及公所密切合作，全面投入搶修作業，於此同時，教育處在確認每位學生安全無虞後，積極協助三校完成校園安全檢核，並了解學生返校情形，督導各校備妥學生所需各項學習用品，另由教網中心提供若需遠距教學之網路通訊設備。經各方整備妥適後，三校已於11月17日全面復課；復課首日花蓮縣學生輔導諮商中心即進駐學校進行安心減壓輔導工作。

縣長徐榛蔚表示：「孩子的安全是花蓮縣政府最重要的責任。感謝所有在災後投入清理、修繕與安全檢查的團隊，讓學校能夠在最短時間內恢復正常運作。我們將持續協助學校並關懷學生的需求，確保每一位師生都能在安全、安心的環境中學習。」

花蓮縣政府將持續監測未來天候變化，並透過定期校安巡檢與跨局處合作，強化校園災後應變能量。同時，也邀請家長與社區共同守護學生通學安全，讓孩子在災後重返校園的每一步都更加踏實。

縣府期盼三校在恢復正常運作後，持續開展充滿希望的學習生活，在更穩定與完善的校園環境中迎向新的成長階段。

