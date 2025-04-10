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強化危機處理提升現場應變力　南消一大辦理緊急救護複訓

▲為因應日益多元且高風險的緊急救護環境，台南市消防局第一救災救護大隊於10日辦理中級救護技術員（EMT-II）複訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為因應日益多元且高風險的緊急救護環境，台南市消防局第一救災救護大隊於10日辦理中級救護技術員（EMT-II）複訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應日益多元且高風險的緊急救護環境，台南市消防局第一救災救護大隊於10日辦理中級救護技術員（EMT-II）複訓課程，內容涵蓋核心醫療技能、現場安全管理及品質提升策略，特別導入CIT危機處理訓練，從專業技術到溝通應對全面升級，確保每位救護人員面對多變現場，皆能冷靜、有效、安全地完成救援任務。

課程包含「傷病患評估處置」、「OHCA基本生命急救術」、「緊急醫療救護安全」、「救護品質管理」等重要內容，著重在強化技術操作與臨場反應能力，協助同仁熟稔從現場評估、心肺復甦、車上照護到醫療交接的完整流程。透過實務案例講解與模擬演練，使救護人員能在壓力情境中迅速判斷、妥善處置，大幅提升整體救護效率與品質。

▲為因應日益多元且高風險的緊急救護環境，台南市消防局第一救災救護大隊於10日辦理中級救護技術員（EMT-II）複訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

特別值得一提的是，因應現場常見情緒失控、自殺傾向或精神病史等特殊病患狀況，第一大隊此次也首度將 CIT危機處理課程納入複訓內容，由具備實戰經驗的高級救護技術員TP教官授課，透過風險評估、非暴力溝通技巧與自我保護策略訓練，提升第一線人員對高風險現場的應變韌性與安全意識，降低人員受傷風險，也強化與患者及家屬的互動品質。

台南市長黃偉哲強調，救護是城市安全的第一道防線。感謝消防同仁的努力與投入，讓市民在危急時刻都能獲得最即時、最安心的幫助。我們會持續投入資源，打造一個讓市民安心、讓第一線同仁也能安全執勤的優質城市。

▲為因應日益多元且高風險的緊急救護環境，台南市消防局第一救災救護大隊於10日辦理中級救護技術員（EMT-II）複訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，隨著救護任務與醫療技術的進步，消防局不斷汰舊換新醫療裝備，例如自動甦醒器及潮氣末二氧化碳偵測器等，同時也落實技術複訓與競賽機制，鼓勵同仁挑戰自我、精進技能。CIT課程的導入更是重要的補強，使我們的救護隊伍不只專業，也更懂溝通、更會理解，全面守護市民生命安全。

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