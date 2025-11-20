敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

▲敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」。（圖／敏盛醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院20日在該院，舉行「健康台灣深耕計畫敏盛執行中心」揭牌儀式，敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示：該院長期倡議「以病人為中心」的整體照護理念，成立「敏盛執行中心」將進一步整合院內外醫療及社區資源，強化預防醫學、健康促進、慢病管理與長照服務連結，打造更完整的智慧健康管理模式。

楊弘仁說，本計畫以 AI 科技導入臨床與居家場域為核心，目標為降低醫護負荷、提升效率與服務品質，包括：AI 影像判讀（DeepXray、DeepSono、乳房攝影AI）、數位掛號、語音病歷、健康推送等智慧流程。Smart on FHIR 跨院資料平台、偏鄉遠距照護與智慧監測、三院區智慧白板、床頭卡與資安建置。多項科技導入使作業標準化、智慧化，讓醫護人員能將更多時間投入病人照護。

衛福部張碩媛專員指出，深耕醫療工作計畫聚焦四大範疇：「優化醫療工作條件、人才培訓、智慧醫療導入、社會責任與永續」。今年共核定 253 件計畫案，敏盛即為其一。她強調：「期待透過計畫帶動醫療改革，提升醫事人員核心價值。敏盛今日分享的執行藍圖具體明確，未來成果令人期待。」

敏盛綜合醫院總院長、深耕計畫主持人陳文鍾表示，日前出席於台大醫院舉行的「健康台灣深耕計畫」會議，由賴清德總統親自說明計畫的重要性與願景。賴總統指出，健保制度是台灣的「護國神山」，但要讓醫療體系在結構上升級，需要更多政策與資源支持，因此推動「深耕台灣計畫」。

陳總院長說，敏盛將依循深耕計畫精神，從四大面向推動改革：一、改善醫院員工工作環境，導入數位／智慧醫療系統降低醫護行政負荷、編列留任獎金、增聘醫事輔助人力。二、改善學習環境，打造數位科技教學系統。三、以病人為中心的智慧醫院建設、導入語音驅動的護理電子病歷、全面更新 HIS／NIS 系統、強化資安治理與系統穩定。四、強化社區連結與醫療永續責任、節能減碳、強化醫療群合作與轉診、推動社區健康促進計畫，敏盛以「智慧、整合、永續」打造健康照護新典範。