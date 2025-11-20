　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

▲敏盛醫院成立　健康台灣深耕計畫執行中心

▲敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」。（圖／敏盛醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院20日在該院，舉行「健康台灣深耕計畫敏盛執行中心」揭牌儀式，敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示：該院長期倡議「以病人為中心」的整體照護理念，成立「敏盛執行中心」將進一步整合院內外醫療及社區資源，強化預防醫學、健康促進、慢病管理與長照服務連結，打造更完整的智慧健康管理模式。

楊弘仁說，本計畫以 AI 科技導入臨床與居家場域為核心，目標為降低醫護負荷、提升效率與服務品質，包括：AI 影像判讀（DeepXray、DeepSono、乳房攝影AI）、數位掛號、語音病歷、健康推送等智慧流程。Smart on FHIR 跨院資料平台、偏鄉遠距照護與智慧監測、三院區智慧白板、床頭卡與資安建置。多項科技導入使作業標準化、智慧化，讓醫護人員能將更多時間投入病人照護。

▲敏盛醫院成立　健康台灣深耕計畫執行中心

▲敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」。（圖／敏盛醫院提供）

衛福部張碩媛專員指出，深耕醫療工作計畫聚焦四大範疇：「優化醫療工作條件、人才培訓、智慧醫療導入、社會責任與永續」。今年共核定 253 件計畫案，敏盛即為其一。她強調：「期待透過計畫帶動醫療改革，提升醫事人員核心價值。敏盛今日分享的執行藍圖具體明確，未來成果令人期待。」

敏盛綜合醫院總院長、深耕計畫主持人陳文鍾表示，日前出席於台大醫院舉行的「健康台灣深耕計畫」會議，由賴清德總統親自說明計畫的重要性與願景。賴總統指出，健保制度是台灣的「護國神山」，但要讓醫療體系在結構上升級，需要更多政策與資源支持，因此推動「深耕台灣計畫」。

陳總院長說，敏盛將依循深耕計畫精神，從四大面向推動改革：一、改善醫院員工工作環境，導入數位／智慧醫療系統降低醫護行政負荷、編列留任獎金、增聘醫事輔助人力。二、改善學習環境，打造數位科技教學系統。三、以病人為中心的智慧醫院建設、導入語音驅動的護理電子病歷、全面更新 HIS／NIS 系統、強化資安治理與系統穩定。四、強化社區連結與醫療永續責任、節能減碳、強化醫療群合作與轉診、推動社區健康促進計畫，敏盛以「智慧、整合、永續」打造健康照護新典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

相關新聞

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

總統賴清德16日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，政府未來4年將投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任；另外，他也宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責守護兒童身心健康發展。

衛福部3名副署長人選確定「健保署要再等等」

衛福部3名副署長人選確定「健保署要再等等」

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

關鍵字：

敏盛醫院健康台灣AI導入

讀者迴響

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面