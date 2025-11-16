賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

▲總統賴清德16日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，政府未來4年將投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任；另外，他也宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責守護兒童身心健康發展。

賴清德在致詞時表示，現在兒科醫院不好找，這個問題一定要解決，台灣兒科醫學會理事長倪衍玄在他擔任副總統時，曾跟他強調「優化兒童醫療照護第一期計畫」發揮不少功能，因此希望他當總統後可以繼續推動。因此，賴清德表示，從今年到2028年會持續推動「優化兒童醫療照護第二期計畫」，預計4年投入135.6億元，提升兒童醫療照護量能、促進人才留任。

賴清德表示，其中今年就編列27億元，建立全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院專責重難罕症照護，並且補助27家重點醫院，整合周產期及急重症資源， 提供產前、急診到加護病房的連貫性服務。

另外，賴清德提到，政府也推動「幼兒專責醫師制度」，截至今年9月，已有超過2,500位醫師、將近1,200家院所參與，照護超過26萬8000名三歲以下幼童，照護涵蓋率達到百分之65，希望讓更多孩子獲得連續性而穩定性的健康照顧。

賴清德指出，衛福部健保署特別挹注兒童醫療照護量能，為0-6歲額外匡列健保額度249億元，要給兒科使用，這是相當罕見特別。他說，健保在去年到今年總共挹注 8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含：調升兒童重症住院支付、「低度/中度/高度生物等效劑量質子放射治療」等，預估每年將有約100名兒童癌症患者受惠。

賴清德表示，去年到今年兒童重症醫療，政府挹注8.57億元，今年年底預計再推出兒科病房和ICU住院診察費都要加成，明年1月實施，其他包含兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等，政府都會來加強資源投入；同時，政府提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年6月，累計獎勵231位住院醫師、149位研修醫師留下來。

賴清德表示，兒童心理健康非常重要，在心理健康部分，政府補助約1億3,000萬元，推動「布建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫」。他說，目前台大兒童醫院與台中榮總，都設立兒童心智病房共21床，建立跨專業精神醫療團隊及教育訓練機制，讓孩子的身心健康能夠獲得更加完整的照顧。

賴清德提到，健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基長期推動兒童健康，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪。他說，在今天跟大家宣布，未來衛福部將成立未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，設在衛福部底下，用來照顧兒童身心健康發展，以回報呂鴻基的奔走。