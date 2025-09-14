　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

▲▼何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（14日）與議員李光達、李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧一同出席在桃園龜山明倫三聖宮舉辦的中醫義診活動。何志偉致詞指出，政府正推動「健康台灣」三大方向，包括提升醫療品質、加強長照服務，以及把健康發展為產業。讓每一位國人，不論住在城市或鄉村，都能更早預防疾病，獲得良好的醫療照顧，並讓長者安心在地老化。

▲▼何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）

何志偉出席桃園義診活動，現場超過500名市民參與，何志偉表示，感謝現場醫師、志工的付出，讓「健康台灣」不只是一紙政策，而是能在民眾日常生活中切實感受到的幸福。

何志偉提到，平安、健康不僅是祝福也是我們的工作。中醫在政策藍圖中扮演關鍵角色。中醫藥早已融入台灣民眾日常生活，COVID-19疫情期間台灣研發的「清冠一號」，過去何志偉長期與中醫界站在一起，不僅協助本土防疫，也輸出至超過六十個國家，共同對抗疫情，展現中醫的實力與價值。

何志偉指出，桃園是一座年輕且充滿活力的城市，不僅是航空城，更是科技與產業的重要基地。在此背景下，中醫的價值不僅限於照顧長者，也能幫助忙碌的年輕族群調養身心，為地方的經濟發展提供健康後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
景美夜市店家遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了
店員沒認出！大咖女星被攔「不准進門吃飯」　尷尬畫面瘋傳
飯店用過毛巾別亂放！　日本業者曝「掛這裡超NG」
李光洙缺席婚禮　金鐘國親口曝原因
發祭品文！他喊柯文哲被押「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

話語權不能被壟斷　凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

國民黨主席改選明領表　趙少康：和郝龍斌比民調決定誰出馬

公館圓環拆除爆民眾打警　王鴻薇批苗博雅落荒而逃：有無譴責暴力？

卓榮泰籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安一句話低調回應

再批行政院《財劃法》事權不說清楚　侯友宜：快分配345億

22年來首次！南韓估人均GDP今年將被台超車　韓媒點名蔡英文是關鍵

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

話語權不能被壟斷　凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

國民黨主席改選明領表　趙少康：和郝龍斌比民調決定誰出馬

公館圓環拆除爆民眾打警　王鴻薇批苗博雅落荒而逃：有無譴責暴力？

卓榮泰籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安一句話低調回應

再批行政院《財劃法》事權不說清楚　侯友宜：快分配345億

22年來首次！南韓估人均GDP今年將被台超車　韓媒點名蔡英文是關鍵

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

「投手大谷」確定下周三先發登板　對決費城人全壘打王舒瓦伯

大谷翔平開轟道奇13比7逆轉勝巨人　分區封王魔術數字降至「11」

中信金獲亞太暨台灣永續行動12項大獎　再得台北金鵰微電影展4獎項

北韓再警告！金與正批美日韓軍演「危險遊戲」　朴正天嗆強硬反制

為拍美照玩命！藍衣女翻護欄「爬武嶺岩壁」　太管處告發裁罰

Jennie私服愛鞋巨型藝術裝置全球首曝在台北　Bella Hadid超火同款首發

1億全被「假警察」詐光！　日女6度交付現金給詐騙集團

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

82MAJOR台灣首秀學中文撩妹　翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

【大胃王喝5碗30元大碗豆漿】破紀錄外還加點菜嚇壞店員XD

政治熱門新聞

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯P臀部有對稱傷口　同黨議員勸他做1事

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

更多熱門

相關新聞

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園一名保全公司幹部小勇（化名），涉嫌進入女下屬（以下稱A女）住處後，違反其意願進行猥褻及性侵未遂行為，全案經檢方起訴後，法院近日認定小勇確有強制性交未遂犯行，依刑法判處有期徒刑2年6個月。法官指出，小勇身為A女的上級主管，卻利用職務關係接近，嚴重侵犯部屬性自主，並在審理過程中否認犯行，甚至刪改對話紀錄，態度不佳，必須依法嚴懲。

他失眠困擾10年「用藥仍半夜2點驚醒」　中醫2招助入睡

他失眠困擾10年「用藥仍半夜2點驚醒」　中醫2招助入睡

國1平鎮大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

國1平鎮大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

孕婦吃麵孩子會沒心跳影片　食藥署通報Meta要求下架

孕婦吃麵孩子會沒心跳影片　食藥署通報Meta要求下架

關鍵字：

桃園中醫健康台灣何志偉義診

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面