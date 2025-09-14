何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

▲何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（14日）與議員李光達、李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧一同出席在桃園龜山明倫三聖宮舉辦的中醫義診活動。何志偉致詞指出，政府正推動「健康台灣」三大方向，包括提升醫療品質、加強長照服務，以及把健康發展為產業。讓每一位國人，不論住在城市或鄉村，都能更早預防疾病，獲得良好的醫療照顧，並讓長者安心在地老化。

何志偉出席桃園義診活動，現場超過500名市民參與，何志偉表示，感謝現場醫師、志工的付出，讓「健康台灣」不只是一紙政策，而是能在民眾日常生活中切實感受到的幸福。

何志偉提到，平安、健康不僅是祝福也是我們的工作。中醫在政策藍圖中扮演關鍵角色。中醫藥早已融入台灣民眾日常生活，COVID-19疫情期間台灣研發的「清冠一號」，過去何志偉長期與中醫界站在一起，不僅協助本土防疫，也輸出至超過六十個國家，共同對抗疫情，展現中醫的實力與價值。

何志偉指出，桃園是一座年輕且充滿活力的城市，不僅是航空城，更是科技與產業的重要基地。在此背景下，中醫的價值不僅限於照顧長者，也能幫助忙碌的年輕族群調養身心，為地方的經濟發展提供健康後盾。