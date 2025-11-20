海警兩度逼近金門海域！海巡強勢「中英文廣播」驅離

▲海巡派出多艘巡防艇貼身監控，透過中英廣播強勢要求離開。（圖／記者鄭逢時翻攝）



記者鄭逢時、董美琪／金門報導

中日情勢升高之際，大陸海警船今天（20日）兩度逼近金門海域，分別在上午與下午採不同隊形接近我國水域。海巡署金馬澎分署提高戒備，派出多艘巡防艇全程壓制性監控，並在頻繁對峙中強勢驅離。

海巡署指出，上午約8時，雷達偵測到一艘關閉AIS訊號、行跡可疑的大陸海警船向金門方向靠近。9時左右，大陸海警編組派出「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船，分成兩組自烈嶼西南及料羅東南方向進入限制水域，並以縱列方式前進。我方4艘巡防艇立即貼近並併行監控，阻止其深入，最終迫使對方退出。

下午15時，大陸海警再度以「東西分進」方式靠近金門。我方持續採取「不退、不避」原則，透過中英文廣播明確要求對方迴避，並維持貼身監控狀態。直到17時，大陸海警船群才在壓力下離開金門限制水域。

海巡署表示，大陸海警10月未出現侵擾金門情形，但本月已三度密集出現，加上中日緊張情勢升溫，我方必須更加強化海域監偵與部署。金馬澎分署與第十二巡防區將持續維持全天候監控戰備，只要發現異常動向，將在最短時間內妥適處置，確保我國海域安全。