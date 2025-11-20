管碧玲宣示「釣魚台屬中華民國不退讓」　海巡在周邊12浬內會護漁

▲海委會主委管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

日相高市早苗回應「台灣有事」的說法引發中日關係緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）說，美國完全堅守對日本防衛的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。海委會主委管碧玲今（20日）答詢表示，釣魚台是屬中華民國主權，沒有退讓，執法方面採「暫定執法線」，海委會一定會做好護漁。對於海巡署艦艇會否進入釣魚台周邊12浬海域護漁？海巡署說：「漁船在哪裡，我們就去哪裡。」

管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。牛煦庭質詢指出，葛拉斯堅定對日本有防衛承諾，包含尖閣諸島，也就是我方所稱釣魚台。中日衝突當然會造成區域情勢不穩定，就會觸碰釣魚台敏感神經，但按照我憲法規定，歷來不分藍綠執政時都有共同宣示釣魚台屬於中華民國主權領土範圍，是否認同？

管碧玲回應，「是，我不但不久前也在媒體說（釣魚台）主權是我們的，沒有退讓」，最近所發表的政策白皮書，也都宣示中華民國主權的穩定。

牛煦庭表示，面對這種不穩定有2種作法，2005年前總統陳水扁到彭佳嶼做紀念碑揭牌儀式，順勢宣示政府對釣魚台立場沒有改變；前總統馬英九則是以合作為基礎的心態，拋出「東海和平倡議」，後來催生「台日漁業協議」，某層面都是面對這問題宣示的方式，所以有無跟行政院或總統等討論，打算用什麼方式是處理？

管碧玲說，穩定海域局勢是海委會的堅持，這部分有透過海委會所及的外交行動來表達期望，而最主要工作是護魚跟執法。今天下午海委會也會開會，這部分就是要謹慎做， 一定要在緊張局勢中保護漁民、做好護漁，有派1艘大艦在東北海域，絕對不會打折扣，至於國家要不要以政府立場做主權宣示，這就不是海巡署要觸及領域，「我們就是做好我們的本分」，其他部分依照國安指示來處理。

藍委許宇甄質詢則提到，中共海警船1307在11月16日編隊進入釣魚台領海內巡航，4艘船中有2艘配備機砲，聲稱是依法維權，想問主委釣魚台是誰的？管碧玲重申，釣魚台是屬中華民國主權，海委會在政策白皮書中說得很清楚，主權沒有問題；執法方面，海委會採「暫定執法線」，一定會做好護漁，在東北海域常態有一艘大艦，這海域的護漁，海委會都有做。

許宇甄追問，有進到釣魚台周邊護漁？管碧玲說，「周邊會啊。」海巡署分署長黃宣凱表示，目前護漁任務都是依照漁業署所提供漁船作業位置處理。許宇甄再問，所以有進到釣魚台周邊12哩嗎？黃宣凱說：「漁船在哪裡，我們就去哪裡。」許宇甄又問，現在是針對漁船在哪裡，不見得是在釣魚台附近？黃軒凱回應，會在台日漁業協議作業範圍內作業。對於會否讓國際認為我方放棄釣魚台主權？黃宣凱向許宇甄3次表示「沒有」，且保證海巡署可以維護漁民安全。

據了解， 台日漁業協議中有劃設我方漁船的作業區，海巡人員會在該作業區附近護漁，若我方有漁船進入非我作業區，恐會遭日方公務船驅離，這時海巡就會保護漁民安危，所以若漁民進入釣魚台周邊12浬內作業，也會有海巡在漁船周邊戒備，意即「漁船在哪裡，我們就去哪裡」。