社會 社會焦點 保障人權

中國圍台演訓自家漁船失火　海巡新竹艦滅火助15船員逃生

▲閩東漁61227號漁船在中共圍台演訓中失火，還巡署新竹艦前往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲閩東漁61227號漁船在中共圍台演訓中失火，海巡署新竹艦前往救援。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

中國漁船「閩東漁61227」15日行經在台北港西北方28浬海域失火發出求救警報，海巡署新竹艦於16時許在風力6至7級、浪高約3公尺的惡劣海象下迅速趕抵現場救援，成功協助船上15名陸籍船員全數脫險。

海巡署指出：事發當時，中國共軍正以「聯合戰備警巡」名義在台灣周邊空、海域施壓，新竹艦也在執行巡護任務期間，陸續偵獲多艘中國漁船接近我國西北海域。15日16時，新竹艦突然接獲中國籍「閩東漁61227」漁船於台北港西北方約28浬失火，並透過無線電VHF 16頻道緊急求救。

▲閩東漁61227號漁船在中共圍台演訓中失火，還巡署新竹艦前往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹艦仍立即全速前往，抵達後以消防水柱壓制火勢，防止延燒危及生命，並協助船上15名中國籍船員由鄰近陸船「閩霞漁01459」接駁離開。救援行動順利完成，所幸過程中無人傷亡。

海巡署表示，新竹艦控制火勢後，因入夜能見度不佳改採監控方式，避免失火閔東漁船油汙外洩引發海域汙染，同時通報北部航務中心發布礙航公告提醒船舶注意安全。

16日清晨6時許，起火漁船已由另一艘中國「閩霞漁01467」拖帶返航。新竹艦持續監視至約11時許，確認該船拖往西方並越過海峽中線後，海巡署始解除監偵作業。海巡署艦隊分署強調，即便面對中共灰色地帶活動壓力，海巡依然以人命救援為最高原則，全力維護海上安全與民眾生命財產。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
11/14 全台詐欺最新數據

456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／送雞排跳票害400人白等　台大發聲明
明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」
海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁
飛柬埔寨找男友！陸美女網紅「橙子姐姐」下落不明
信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

