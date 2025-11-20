海巡助中國漁船滅火、船員逃生　管碧玲：基於人道必須這樣做

▲海委會主委管碧玲20日到立法院進行業務報告並於會前受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

在中共在台海周邊實施聯合戰備警巡間，中國漁船「閩東漁61227」15日在台北港西北方28浬海域失火發出求救警報，我海委會海巡署成功協助15名中國籍船員全數脫險。對此，海委會主委管碧玲今（20日）表示，基於人道跟海上安全，必須這樣做，兩岸對峙下儘管心裡恨得牙癢癢，嚴厲譴責不斷消耗我方量能，但一碼歸一碼，「人道救援，要我們不去做，我們也做不到」。

管碧玲20日上午到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。會前媒體詢問上述海巡署協助中國籍漁船船員脫險，管碧玲回應，這艘中國漁船是海巡署幫忙滅火，難道不需要嗎？基於人道跟海上安全，必須這樣做，救援是救援，「但執法我們也沒有手軟」，兩岸對峙下儘管心裡恨得牙癢癢，不應該不斷消耗我方量能、進入我禁限制區，這部份海委會嚴厲譴責，但一碼歸一碼，「人道救援，要我們不去做，我們也做不到」。

至於海委會函請立法院修正「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」及「海洋委員會海巡署各地區分署辦事細則」第4條附表，海委會在案由中指出，為了配合巡防艦及巡護船將從113年的30艘增加為39艘、從113年的巡防艇161艘增加為174艘，所以要增加艦長、輪機長、大副、船艦駕駛員、艦艇機師、分隊長及小隊長等船艦艇幹部職務編制員額共計71人。但有媒體今詢問是否為了因應兩岸情勢升高的作為。

管碧玲說，新船一直造好，所以一定要修好法規，沒有特別的，主要是說需要新增人力，因為有新的船在建造。另修編制表是因為有很多同仁因為制度問題做很多犧牲，警職跟文職同仁待遇不同，警職有加給，但以署長來說，若擔任署長會失去警職身分，以艦長來說，願意到船上擔任艦長，責任又重，也會失去警職，所以要把這不合理部分做好的調整，所以會恢復原來只能用文職，但事實上是由警職同仁擔任，一定要修回身分，對他們才公平，所以跟兩岸情勢緊張不相關。