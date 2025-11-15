船上有暗艙「就是不開」真相曝光　走私4600公斤大蒜！6人起訴

▲金門海巡隊查獲2船走私大陸4600公斤大蒜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門董、李姓2名男子以3千到5千元招募船員，於深夜到大陸海域和陸船併靠接駁，共走私300袋、4600公斤大蒜，返回金門海域時，遭海巡隊發現，兩船不但加速逃離，被海巡隊圍捕時，董、李仍拒絕配合開始密艙受檢，經檢察官指揮海巡署專案小組向法院聲請搜索票獲准後，才順利執行搜索。全案經金門地檢署近日偵結，依被告董、李等6人涉違反懲治走私條例等案件，向法院提起公訴，並向法院求處2年6月至1年10月徒刑。

據查，董、李等6人一名暱稱「小張」的大陸地不詳人士，於今年9月共謀走私。由董男提供他承租的2艘船舶，用來出海私運大蒜，再由「小張」與大陸地區船隻接洽，並由董、李聯繫出海私運事宜，董因而可獲得報酬人民幣2萬元、李可獲得報酬新臺幣6000元。

今年9月13日經「小張」通知，董於15日以5000元為報酬招募船員翁、陳，李以3000元為報酬，招募船員黃、翁，兩船相繼於15日晚間從金門縣金城鎮后豐港出海，在隔日凌晨航行到大陸地區廈門島南方約1.9浬、1.5浬處的大陸海域，和大陸籍船隻併靠接駁私運大蒜，將大蒜藏在密艙後，載回金門海域。

海巡隊於16日3時許發現兩船形跡可疑，啟動警示燈光及鳴笛，示意董等人停船受檢，然而董等人竟加速航行逃避追緝，並四處繞行藉以逃避海巡船舶，遭海巡隊巡防艇支援圍捕，海巡人員隨即登船實施檢查，並命董等人開啟船上密艙遭拒，經檢察官遂指揮岸巡隊聲請搜索票，於同日17時許，岸巡隊持搜索票執行搜索，而查獲密艙內各藏有大蒜包裹150袋，當場扣得大蒜包裹300袋（共計4600.83公斤）。

檢方認為，董、李於遭查獲時，不配合開啟密艙供檢查，但於偵查中尚知坦承走私犯行。被告翁、陳、黃及翁等4人，則始終未能坦承全部犯行，難認犯後有悔改之意，請就被告董量處有期徒刑2年6月、被告李量處有期徒刑2年4月，被告陳、黃及翁等量處有期徒刑2年。被告翁量處有期徒刑1年10月。