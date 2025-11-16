表態參選金門縣長　陳玉珍：與大陸多往來是政策中心

▲國民黨立委陳玉珍16日出席茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

先前已表態投入2026年金門縣長選舉的國民黨立委陳玉珍，今（16）日於一場公開活動上表示，金門地理位置特殊，發展與大陸脫不了關係，因此一定要和大陸多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）今日於福建武夷山開幕，陳玉珍應邀出席開幕式與系列活動。同行參加的台灣人士還有國民黨立委廖先翔、金門縣議長洪允典等。

陳玉珍近年頻繁來往兩岸，被認為是非常了解大陸的立委之一。她今日在茶博會開幕式場邊接受媒體採訪，《東森新媒體ETtoday》就兩岸關係與金門縣長選舉的相關性詢問她的觀點。

陳玉珍表示，金門的位置比較特殊、離廈門特別近，肉眼就可以看到廈門，所以金門的發展與大陸是脫不了的，因為金廈一衣帶水，而且大陸先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助是很大的。

「我們金門的地理位置這麼的特殊，我們一定跟大陸多多往來」，陳玉珍強調，她會將此當作參選金門縣長的政策中心。

陳玉珍續指，她期待金酒多銷售大陸，也希望大陸各地想對台灣、對金門多了解的民眾，也可以到金門旅遊、促進金門的觀光發展，而這與金門民生產業息息相關，「所以金門（跟大陸）的交流不會斷，繼續有來有往」。

▲陳玉珍於茶博會和台灣茶飲業者交流。（圖／記者陳冠宇攝）

另針對國民黨副主席蕭旭岑與張榮恭接連訪陸，陳玉珍認為是非常正面的事情，她說，這幾年來全世界都在關注台海局勢，甚至《經濟學人》都覺得台海局勢兵凶戰危，好多老百姓都非常憂心，在國民黨主席鄭麗文上任以後，就說兩岸一定要再深化交流，這一點非常重要。

張榮恭於江蘇昆山提出「和陸興台」，陳玉珍認為這是相當好的想法，因為民進黨主張的抗中是保不了台的，實際上台海的局勢更加危殆。因此她認為，「和陸興台」值得台灣各界好好思考，台海的和平、兩岸的和平就是世界的和平，「我們必須要把和平的牌掌握在我們的手上，才不會以後人為刀俎、我為魚肉」，這一點很重要。

▲▼陳玉珍至茶博會俄羅斯館進行交流。（圖／記者陳冠宇攝）