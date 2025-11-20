大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥15日在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌宴客，現場黑白兩道與藍綠政黨等政商名流，逾千位賓客到場祝賀，場面盛大。當日婚禮紀錄影片也曝光，其中最博人眼球的環節，是新娘在迎娶儀式「丟扇子」時，竟捨棄扇子往車外拋出一把玩具步槍，瞬間引發網友討論。

▲天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒，新娘在傳統古禮「丟扇子」環節時，改丟玩具槍 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場席開120桌的婚宴辦在中壢區大崙崇德宮，婚禮從白天鳴炮、奉茶迎娶儀式熱鬧展開，新郎這邊出動多輛豪車遊街，與地方鄰里分享兩家聯姻喜悅。賓客陣容鼎盛，不乏藍綠白政治人物。警方會同保安大隊霹靂小組荷槍實彈駐守入口，並以攝影機逐一蒐證。附近居民紛紛好奇駐足觀看，「這裡在辦什麼活動？怎麼有這麼多警察？」

婚宴現場氣氛熱烈，主持人與樂隊輪番演出，數十位辣妹招待人員穿梭服務，席間還施放長達5分鐘的高空煙火，將現場氣氛推向高潮。新郎與新娘多次換裝登台，逐桌敬酒致謝，與親友共享喜悅。

而當天婚禮紀錄影片也曝光，最引人注目的橋段出現在新娘迎娶儀式「丟扇子」環節。傳統「丟扇子」象徵新娘丟掉在娘家的壞脾氣，順利融入夫家。然而，大哥的女兒就是不一樣！只見新娘坐在賓利車上並未照例丟扇子，而是直接往車外拋出一把玩具步槍，現場錄影的民眾瞬間笑出聲，影片曝光後也在網路上引發熱議。