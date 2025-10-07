獨／網軍總司令騙數千逃柬埔寨被擄　丁寧親弟曝自己也被騙很慘

▲歐秉漢頻繁帶富商金主參觀公司，到招待所進行簡報、騙取數千萬元資金跑路。（圖／民眾提供，下同）

記者張君豪／台北報導

曾任演員、記者的知名女網紅周書靜日前披露皇御科技公司負責人歐秉漢遭擄影像，歐所涉犯罪也一一曝光。歐秉漢除涉嫌替東南亞詐團在臉書下單投放一頁式詐團廣告，偽冒AI教父黃仁勳吸引逾300人投資，詐騙得手上千萬元外，歐男也和皇御行政總監、知名戲劇製作人李能謙搞詐騙，還創設大批假帳號豢養網軍，先後介入2024年立委選舉，收錢替桃園立委參選人趙正宇做假哽圖攻擊國民黨立委邱若華，潛逃出境後李能謙接手皇御龐大網軍集團，近期從事醜化小草、惡搞黃國昌的網路認知作戰。

周書靜5日PO文揭露歐秉漢潛逃到柬埔寨遭當地黑幫擄走索討500萬贖金影片，知情人士透露，歐男早在今年1月就被柬埔寨黑幫擄走，且經常遭痛打凌虐逼付贖款，歐曾以手機通訊軟體向台灣中部黑幫大哥、天道盟不倒會二林分會長李俊賢（女星丁寧親弟）求救幫忙付贖金。

李俊賢對此相當憤怒，透過電訪表示「我被毆秉漢騙得很慘」，李說近年自己洗心革面、不再逞凶鬥狠，重心轉到經商和做公益，有一次經中部重量級大哥介紹認識歐秉漢，他說自己是「空軍總裁」，擅長網路行銷，「馬上幫我把臉書帳號升等藍勾勾，我頓時覺得他很厲害。」

李說歐又誇述2024年立委選戰時，他惡搞桃園立委邱若華的網路事蹟，李認為未來經商行銷要透過網路，歐當時打鐵趁熱要李俊賢投資皇御科技加上網路報社，李在歐男舌燦蓮花的誇張話術下，先後投資該公司300萬及報社250萬，歐秉漢洗腦李俊賢「這樣可以成為公司大股東，對以後經商行銷頗有幫助」。

▲網紅周書靜披露，皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨，又被黑幫擄走。（圖／記者張君豪翻攝）

歐秉漢不僅以話術騙取李男550萬、還打著和李是結拜兄弟的話術，在中部縱貫線上到處找各路兄弟借錢，甚至有其他富商聽聞李男投資，向李照會後要求李擔保，也對歐秉漢的網路行銷集團投資300萬元。李男受訪時相當氣憤，「想到就火大，騙我就算了，還拿我的招牌到處募款」，他估計歐男跑路前最少以此手法吸金達數千萬。

歐秉漢以畫大餅話術吸引黑幫、富商和政治人物投資，並論件計酬接案攻擊特定政治團體和民代官員，另外也承接東南亞的吸金盤，在台刊登詐騙廣告並抽水（分潤），加上歐潛逃前詐騙黑幫大哥、富商金主達數千萬，觸犯江湖大忌，加上卡官司、國內逼債、追真相者眾多，歐男短期內要返台的機會並不高。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」