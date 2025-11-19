曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區17日傳出殺妻案，64歲的李姓男子涉嫌持菜刀、鈍器攻擊56歲的羅姓妻子，致羅女重傷慘死。李男犯後自行騎車前往派出所自首，一進所內就將雙手向前伸直示意警方上銬，直言「我殺了我老婆」。目前李男訊後已遭桃園地院法官裁定羈押，詳細案情細節正進一步調查中。

▲緬甸華僑李嫌殺妻後騎車前往派出所自首，一見到員警立即將雙手靠攏平舉，示意員警上銬。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方初步了解，兇嫌李男為緬甸籍華僑，是一名退休工人，且曾擔任基督教傳教士，曾在泰國、緬甸等地傳教；而死者羅女則是家庭主婦，2人結婚多年育有2名子女，都已經成年。上個月李男才剛退休，未料竟會犯下恐怖殺妻案。

李男初步供稱，17日上午8時許起床後，發現同住的女兒已經出門上班，僅有妻子獨自坐在沙發上，不知為何突然覺得莫名火大，因此憤而持鐵鎚、菜刀攻擊妻子，直到妻子失去呼吸心跳後才停手。

李男犯案後並未逃逸，而是自行騎車前往附近派出所投案。監視器畫面拍下，李男一進所內後就將雙手向前平舉並靠攏，示意值勤台的員警將他上銬，並稱「我殺了我老婆」。隨後員警依李男描述前往其住處查看，果真發現羅女已經氣絕身亡，遺體血肉模糊、死狀十分悽慘。

全案經檢方複訊後聲押禁見，桃園地院法官認為，李男所涉為殺人重罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡可能，裁定羈押禁見。詳細案情尚待進一步調查釐清。