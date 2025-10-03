　
地方 地方焦點

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

▲▼中壢,仁海宮,何志偉,動土,鏟子,產子。（圖／仁海宮提供）

▲中壢仁海宮舉辦建廟200週年祈安五朝福醮「五大壇興工動土」大典，現場香煙裊裊、各界嘉賓雲集祈福。（圖／仁海宮提供，下同）

地方中心／綜合報導

財團法人中壢仁海宮迎來建廟200週年，特別舉辦祈安五朝福醮系列大典。今（3）日上午9時舉行「預告上蒼」及「五大壇興工動土」大典，邀請總統府副秘書長何志偉、桃園市長張善政，總統府國策顧問范振修，桃園市議會議長邱亦勝，以及多位藍綠立委、議員，在地企業代表、地方仕紳與信眾到場，共同祈求國泰民安、風調雨順、地方繁榮。

▲▼中壢,仁海宮,何志偉,動土,鏟子,產子。（圖／仁海宮提供）

▲總統府副秘書長何志偉（中）出席仁海宮動土典禮，與桃園市長張善政、地方仕紳一同揮鏟祈求國泰民安。

典禮現場傳出一段溫馨插曲。有民眾得知何志偉副秘書長將出席動土典禮，因求子心切，主動透過廟方與何志偉聯繫，希望能獲贈動土使用過的金鏟子，藉由台灣民間習俗「鏟子」與「產子」的諧音，祈求好孕。長期關注少子化議題的何志偉欣然應允，並藉此推廣賴總統的「好孕3方案」—每胎補助提高至新台幣10萬元，雙胞胎則可領雙倍，另在人工生殖補助3.0政策下，政府將負擔更多費用，讓民眾「想生」的壓力更小。他也向該位民眾承諾，若因此順利懷孕，將會再送上一份「賀孕大禮」，祝福她添丁得子。

▲▼中壢,仁海宮,何志偉,動土,鏟子,產子。（圖／仁海宮提供）

▲動土典禮現場，何志偉（左）應信眾請求，將象徵「好孕」的金鏟子贈予求子民眾，場面溫馨感人。

總統府副秘書長何志偉在致詞時表示，非常榮幸能代表賴清德總統出席盛會。他特別感謝桃園市長張善政、仁海宮董事長王介禧，以及在場的各界人士齊聚一堂，見證建廟200週年大典。他提到，賴清德總統對仁海宮相當重視，過去也曾親自到廟中參拜並與董事長一同發送福袋，顯示對地方信仰的肯定與支持。

▲▼中壢,仁海宮,何志偉,動土,鏟子,產子。（圖／仁海宮提供）

▲何志偉（中）致詞時表示，很榮幸代表總統賴清德出席仁海宮200週年動土盛會，感謝地方各界共襄盛舉。

「200年來，從農業時代到今日的AI時代，仁海宮始終陪伴著地方。當我們需要勇氣時，媽祖給我們勇氣；當我們需要安定時，媽祖給我們安定，這就是信仰的力量。」何志偉說。他並指出，今日五大壇動土儀典象徵天地齊備、護佑四方，也展現台灣作為守護宗教信仰、守護願望之地的精神。他也代表總統府向廟方、地方人士與所有信眾致上誠摯感謝，並祈求「國泰民安，大家平安」。

中壢仁海宮1826年創立，從清朝迄今已有200年歷史，泰豐輪胎此次出借3萬坪重劃土地協助仁海宮建壇，醮壇約一個月後完成，慶典儀式預計在今年12月13至17日登場，盼望藉此活動，祈求天上聖母保佑風調雨順、國泰民安，地方無災、大家平安健康。

10/02 全台詐欺最新數據

