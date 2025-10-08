獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

▲歐秉漢頻繁帶富商金主參觀公司，到招待所進行簡報、騙取數千萬元資金跑路。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

檢警偵辦臉書一頁式詐騙，知名製作人李能謙涉案的皇御科技公司，負責人歐秉漢近期在柬埔寨遭擄勒贖500萬，歐男不僅在台經營詐騙吸金與網軍操作，更以「投資皇御科技」為名，成功說服女星丁寧親弟弟，天道盟不倒會二林分會長李俊賢投資與擔保金額高達850萬元，李出面指控，「他邀約投資等於一車多賣，到處吸金，光是自己認識的親友被騙金額就高達數千萬！」

諷刺的是，專擅話術詐騙的歐秉漢逃到柬埔寨，去年12月遭當地俗稱「殺豬盤」人蛇集團擄走，要他籌措500萬台幣贖金才願意放人，歐男被毒打後被逼拍攝下跪求救影片，歐第一時間求救對象，竟是他騙取850萬元的黑道大哥李俊賢，李備感無奈「做人怎麼可以這麼無恥！」

李俊賢提供他與歐男微信通話紀錄，歐秉漢在去年12月26日傳訊向李求救「我現在被追殺沒錢，只要離開柬回台灣，我就可以處理（債務）」歐秉漢詐騙李男850萬元財物後渾然當沒這回事，李男沒有回應後還傲嬌抱怨李「賢哥、我可以生產處理，你為什麼不能救我？」

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走影片。（圖／記者張君豪翻攝）

歐還央求李男幫忙繳贖金並動用人脈救援「我只需要信任的人將我從西港帶去越南，路費我出，你能不能放一個情分給我，算我求求你，因我在柬被黑名單了」，李男在台灣自號空軍總司令，旗下數萬網軍平常態度相當高傲，落難後卻沒人提供援助，反過來懇求自己行騙過的被害人，真是格外諷刺。

今年4月20日，還在柬埔寨飽受凌虐的歐再度傳訊息求救，甚至瞎掰皇御科技將借殼上市「預計在七八月的時候我會 叫人拿錢還給您。公司我做起來了」「之後將給財團接手。我們今年買殼上市。很多人投資，七八月我會分資本。會跟您算清楚。感謝您過去幫忙 看清很多事情。」

▲歐秉漢柬埔寨遭擄後，竟回頭找遭他詐騙的天道盟不倒會二林分會長李俊賢求救。（圖／記者張君豪翻攝）

歐秉漢為求活命，繼續畫大餅要被害人匯款付贖救他。詐騙加害人竟淪落到懇求被害人付贖救命，看來格外諷刺，歐男還故作神秘強調：「麻煩您保守一下，我想低調。公司負責人跟這些資源我不想跟任何人說，我想靜靜的賺錢」

但歐男沒想到，自己期待要借殼上市的網軍行銷公司，卻遭檢警調查網路詐騙案件意外查獲，整間公司上百台電腦主機及數千假帳號都遭檢警查扣，李俊賢沉痛表示「他騙了我這麼多錢，還來拜託我救他，這是甚麼道理？」’

