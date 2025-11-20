重新認識東海岸！「鏡頭君」AI 智慧旅遊全新上線

▲十隻造型鏡頭君。

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處在智慧旅遊布局再推新亮點。繼「東海岸PWA行動旅服」及都歷遊客中心、探索綠島的沈浸體驗深受旅客好評後，即日起東海岸智慧旅遊核心焦點「即時影像」，將以可愛的「鏡頭君」形象，斜槓化身為AI 智慧客服，為民眾提供全年無休以及多語系的旅遊諮詢服務，打造更直覺、即時且貼心的旅遊體驗。

▲東海岸鏡頭君旅遊客服。

「鏡頭君」智慧客服背後搭載 ​​AI 深度學習能力，並依據多階段演算建立完整的「花東旅遊資料庫」。系統同時串聯即時氣象、災害預警、Google Maps 評價與政府官方旅遊資訊，讓旅客能一次掌握景點現況與最可靠的行程建議，提升旅遊效率與安全性。

同時為打造友善的國際觀光環境，並提供中、英、日等多語系服務，未來亦計劃持續擴增語言選項，期望滿足更多國際旅客需求。

▲鏡頭君旅遊客服夜間畫面。

每支鏡頭都有個性 打造「智慧又可愛」的導遊角色！ 「鏡頭君」智慧客服最大亮點之一，是讓過往純影像的鏡頭「活」了起來。東管處依據東海岸10支鏡頭所身處的景點特色，及所捕捉的影像話題，量身打造出各個別具個性的「鏡頭君」角色，例如三仙台力抗強颱的「孤獨王者」形象、以及為金樽最佳衝浪拍攝點所打造的「熱血攝影師」角色等等。

▲問答過場動畫。

同時，在與旅客詢問對答中，鏡頭君會以個性化語氣回應，讓 AI 服務不再冰冷，更有真人陪伴的感覺。介面有日夜模式設計，於每日18:00自動切換；白天展現海岸風光，夜晚則轉換為標誌性的「月光海舞台」，細節滿載巧思。

東管處同時推出「東海岸鏡頭君集章任務」，旅客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台全年參與，在鏡頭君的引導下走訪沿線景點，完成任務即可蒐集金幣，兌換 LINE POINTS、超商數位禮券等獎勵。

旅客可先透過鏡頭君客服規劃路線，再搭配集章任務，以輕鬆步調體驗東海岸自然風景與人文底蘊，為旅程增添更多互動驚喜。

▲鏡頭君介紹問答內容。

東管處誠摯邀請國內外旅客體驗全新上線的「東海岸鏡頭君旅遊智慧客服」，並參加「東海岸鏡頭君集章任務」。跟著鏡頭君的腳步，一同重新認識東海岸，感受智慧科技帶來的旅遊新可能。

相關連結：

東海岸鏡頭君旅遊客服：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/ai-service/

東海岸鏡頭君集章任務：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/coin/A

