地方 地方焦點

上線公告即秒殺！花蓮釣蝦交流賽登場　選手釣出滿滿人情味

▲▼參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮市公所指導、魏嘉賢議員服務處協辦、花蓮市青年公共事務促進會主辦的「蝦爆了！放輕鬆釣蝦交流賽」，於9月13日下午在花蓮市國民路的蝦老闆釣蝦場熱鬧舉行。活動一經公告，即於十分鐘內迅速額滿，顯見市民朋友對於正當休閒娛樂的高度需求與期待。

▲▼參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，釣蝦活動不僅能培養耐心與專注，更是一項適合親子同樂的健康休閒。魏市長強調，花蓮市公所未來會持續舉辦更多元的活動，提供市民正當娛樂的選擇，促進家庭情感交流，也讓大家能在繁忙的生活中找到舒壓出口。

▲▼參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣議員魏嘉賢則感謝主辦單位花蓮市青年公共事務促進會的用心規劃，以及釣蝦場業者的全力配合，提供一個舒適的交流平台。他表示，這樣的活動讓大人小孩都能共享釣蝦樂趣，進而拉近人與人之間的距離。

▲▼參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市青年公共事務促進會理事長董璧甄指出，現代小朋友多沉迷於3C電子產品，而釣蝦活動正好能引導孩子遠離螢幕，透過實際操作培養耐心與專注力，這是活動最重要的教育價值之一。

▲▼參賽選手憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。（圖／花蓮市公所提供，下同）

比賽分為學生組與社會組，吸引眾多釣蝦愛好者報名參與。參賽者憑著專注與技巧，在輕鬆愉快的氛圍中一較高下。除了比賽獎金與精美釣具獎品外，現場更充滿歡笑聲與交流互動，讓參加者不僅釣到蝦，更釣到人情味。

魏嘉彥說，活動不僅提供正當休閒娛樂，更促進鄰里互動與親子交流，展現社區凝聚力。未來市公所將與各單位持續合作，舉辦更多健康且有意義的活動，讓花蓮成為更溫暖宜居的城市。
 

