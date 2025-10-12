馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因曝

▲成功大學防災研究中心專業團隊在空勤總隊直升機協助下，重新安裝水位計。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

樺加沙颱風來襲引發馬太鞍溪堰塞湖溢流並導致壩體潰決後，原本安裝在湖內的水位計也因而滅失。農業部林業保育署再次委請成功大學防災研究中心專業團隊在空勤總隊直升機協助下，於10月9日重新安裝水位計。

花蓮分署同時表示，此次也運用吊掛小型無人船（USV）進行堰塞湖水下測量作業，11日完成測量解算，發現堰塞湖最大水深約20公尺，蓄水量僅剩約155萬噸，與日前在災後僅能依據航攝與無人機空拍比對湖面水線所推估的蓄水量，已明顯降低。





林業保育署指出，堰塞湖蓄水量大幅減少的原因，經分析應係受樺加沙颱風引發堰塞湖壩體溢流沖刷下切過程中，大量土方崩落至湖區；以及堰塞湖周遭坡面崩積土石在颱風及災後持續滾落下移，與馬太鞍溪上游溪水持續夾帶大量泥沙入湖等原因所導致。





林業保育署花蓮分署表示，11日馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.7公尺，壩體遭溢流下切後至今水位高程已下降119.3公尺，近日水位無明顯變化；湖區面積12.6公頃，但蓄水量下修為155萬噸，約為溢流前堰塞湖水量之1.7%。



林業保育署每日仍以無人機空拍、影像判釋，運用堰塞湖水位計計算蓄水量。近日溢流口下刷速率趨緩，天然壩體及水流無異狀，持續從溢流口穩定流出；由於壩體邊坡仍可能崩塌，下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，因此維持紅色警戒。

