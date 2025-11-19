文雅畜牧場雞蛋含殺蟲劑！4.9萬雞隻面臨撲殺　動防所持續管控

▲文雅畜牧場25萬顆驗出含芬普尼超標全數銷毀。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋，自11月4日被檢出含有不得檢出的殺蟲劑「芬普尼」，事件延燒至今進入15天，已有超過15萬顆問題雞蛋緊急封存銷毀。場內4.9萬多隻雞隻正面臨是否全面撲殺的命運，動防所強調，雞隻代謝藥物約需14天至21天，目前仍持續管制監控中。

這起食安事件始於11月4日，文雅畜牧場的雞蛋首次在抽驗中檢出含芬普尼代謝物。彰化縣政府不敢大意，於11月5日及11月10-11日3度前往採檢，沒想到雞蛋和蛋雞羽毛中仍然檢出芬普尼殘留，顯示污染問題持續存在，封存15萬餘顆蛋銷毀。

由於飼主涉嫌違反《動物用藥品管理法》，全案已由檢調單位介入偵辦。檢方追查發現，芬普尼污染可能來自環境用藥不當使用，目前依違反食安法及詐欺等罪嫌，將畜牧場陳姓業者及台中蛋商分別諭知40萬元及20萬元交保，顯見案情嚴重性。

目前最棘手的問題，就是場內雞隻的處置方式。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約為8至14天，但受到個體差異影響，要完全代謝掉藥物，大約需要2至3週時間。

董孟治強調「現階段全場雞隻都已實施移動管制，我們會持續採樣監測藥物殘留值的變化，作為後續處理的依據」，是否要進行全場撲殺，將取決於藥物的殘留濃度與代謝狀況，相關單位正在密切觀察中。

問題爆發後，相關單位立即啟動緊急應變措施，總計封存達15萬餘顆可能受污染的雞蛋，並在檢方嚴格監督下完成銷毀作業，目前文雅畜牧場已全面禁止移動，必須等待相關調查完成，且確認符合安全標準後，才能申請復工。彰化縣衛生局也針對縣內其他雞蛋場展開全面檢驗，要為民眾的食品安全嚴格把關。

