清晨氣溫驟降！國小老師跑操場昏倒命危　全校總動員鬼門關前救人

▲彰化芬園國小一名男老師跑步後突然昏倒。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

昨天(18日)清晨彰化縣氣溫驟降，芬園國小黃姓老師上午帶領學生跑步後，突然昏厥倒地，當場失去呼吸心跳。危急時刻，全校師生展現驚人的危機處理能力，有人通報、有人CPR、有人取來AED電擊，在黃金救援時間內聯手搶救，終於在兩個小時的急救後，成功將老師從鬼門關前拉回，「全校救一人」使人相當感動。

這起事件發生在昨天上午8點多，芬園國小該名男老師正帶領學生進行晨間慢跑活動。跑完步後站在場邊休息時，突然全身癱軟倒地，情況萬分危急。

▲彰化芬園國小一名男老師跑步後突然昏倒師生合力救援。（圖／民眾提供）

目睹事件的學生們沒有驚慌失措，而是分頭進行向其他師長求救，學務主任蔡孟訓回憶當時情況指出，師生們瞬間啟動救命鏈，有人負責通知校護、有人取來AED自動體外心臟去顫器、有人立即對老師實施CPR心肺復甦術，同時也有人緊急通報119求救，整個過程分工明確，有條不紊。

校護關采倢接獲通報後，火速趕往操場，立即按照CPR流程為老師進行急救，她描述，當時老師已沒有呼吸心跳，情況相當危急，其他師長立即使用AED進行電擊搶救。在第一次電擊後，恢復了心跳，但意識尚未恢復。此時，彰化縣消防局的救護人員及時趕抵現場，立即接手進行專業急救，並火速將他送往彰化基督教醫院救治。

▲芬園國小一名男老師跑步後突然昏倒，師生合力救援。（圖／民眾提供）

在長達兩個小時的急救過程中，奇蹟終於出現！老師逐漸恢復意識，而且能夠正常對話，讓所有參與搶救的人員都鬆了一口氣。到院後，醫療團隊立即為他進行心導管手術，目前該名老師在加護病房觀察中，意識清楚，恢復狀況良好。

關采倢分析，昨天上午氣溫驟降，該名男老師可能衣物不夠保暖，突然發生心肌梗塞。她特別強調「學校老師們很積極正確搶救，大家各司其職、分工合作，用專業且正確的急救流程讓他清醒過來」，不僅成功救回一位盡責的老師，更為校園安全做了最佳示範，展現了生命教育最真實的一面。

▲消防救護人員將老師火速送往彰基急救。（圖／民眾提供）

消防救護人員也表示，校方在第一時間的正確評估與處置，對患者的預後有極大幫助，這次的成功案例充分展現了校園急救訓練的重要性。醫師特別提醒，近日天氣轉涼，進入秋季後溫差變化大，年長者、有心血管疾病與慢性病的民眾，屬於心肌梗塞與猝死的高危險群，應特別注意溫度變化與保暖工作，並建議定期接受健康檢查，隨時掌握自身健康狀況。