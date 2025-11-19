　
社會 社會焦點 保障人權

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

▲彰化員林警方火速逮到肇事駕駛。（圖／警方提供）

▲彰化員林警方火速逮到肇事駕駛。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市昨日發生令人髮指的奪命車禍！64歲高姓女騎士在上班途中停等紅燈時，遭後方白色自小客車高速追撞，肇事駕駛沒有下車，還冷血加速硬是輾過倒地的高女後逃逸。這起驚悚事故造成高女傷重不治，而肇事逃逸陳姓駕駛逃亡26小時後，終於在今(19日)下午落網，警方初步調查他疑似在肇事前有吸毒，正進行偵訊中。

這起悲劇發生在11月18日下午1時許，位於員林市新義街與員鹿路口。根據現場調查，高姓女騎士當時正在員鹿路一段路口停等紅燈，未料遭後方一輛白色自小客車猛烈追撞。由於撞擊力道強大，高女連人帶車被撞飛重摔在地，更令人難以置信的是，肇事車輛不僅未停車查看，反而加速從倒地的女騎士身上輾過，隨即揚長而去。

▲彰化員林警方火速逮到肇事駕駛。（圖／警方提供）

員林警察分局獲報後立即成立專案小組，透過監視器畫面以車追人，初步調查，涉案車輛為一名陳姓男子（42歲）向友人借用的自小客車。肇事車輛在案發後被棄置於社頭鄉的山間小路上。

經過專案小組不眠不休的追查，終於在今(19)日下午3時10分許，在員林市山腳路一段將陳姓駕駛緝捕到案。經了解陳姓駕駛肇事前疑似有吸毒情事，全案警方移送彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化員林警方火速逮到肇事駕駛。（圖／警方提供）

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

彰化肇逃車禍

彰化地檢署為追查「芬普尼毒雞蛋流向，已約談文雅畜牧場負責人與員工，以及台中龍忠蛋行負責人到案。然而，外界卻傳出牧場方面聲稱合法使用藥物，員工也推稱不知情，對於各項污染疑點，牧場人員今日下午接受記者電訪表示「謝謝關心」，至於檢方則不願證實傳言，僅強調正積極偵辦中。

彰化吸毒駕駛輾壓女騎士

