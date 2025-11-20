　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何鷹鷺喊統一遭國民黨停黨職　詹江村：我們是中華民國有自己的底線

▲國民黨陸配中常委何鷹鷺。（圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨陸配中常委何鷹鷺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨中常委、陸配何鷹鷺日前在抖音上將毛澤東穿在身上，更大談統一言論，國民黨考紀會18日決議，將停止何鷹鷺黨職處分。對此，國民黨桃園市議員詹江村19日表示，鄭麗文的氣魄，快刀斬亂麻，停權只是基本而已，再不謹守分際，跟台獨份子有什麼差異。他強調，有些紅線不要去踩，否則請離開國民黨，去加入統促黨，不要誤把他們當成主流民意，他們只是在網路上活躍而已，不要被蒙蔽了！「我們是中華民國，我們有自己的底線」。

詹江村表示，國民黨的92共識非常清楚，共產黨可以說是中華人民共和國，共產黨可以說是共產黨統一中國，但是國民黨公職人員必須有分際。

詹江村表示，知道自己是國民黨公職，知道國民黨的92共識是什麼，就不要把自己當小粉紅，不要演給小粉紅看，不要以為網路上翻牆粉絲多，誤以為那是台灣民意。

詹江村說，停權只是基本而已，再不謹守分際，跟台獨份子有什麼差異，當年林靜儀在德國之聲接受採訪，說執政以後執行台獨工作，也是秒被革除發言人身份。

詹江村認為，有些紅線不要去踩，否則請離開國民黨，去加入統促黨，這些統促的人少得可憐，少到連在台灣的新黨公職人員，都不敢公開說促統，少到統促黨連一席議員都選不上。

詹江村強調，不要誤把他們當成主流民意，他們只是在網路上活躍而已，不要被蒙蔽了！「我們是中華民國，我們有自己的底線」。

詹江村也說，雖然兩岸一家親，雖然兩岸同屬中國人，但是何鷹鷺身為陸配，應該很清楚，嫁到台灣，就應該要效忠中華民國，加入國民黨，就應該要效忠國民黨，而不是效忠中華人民共和國，更不是效忠共產黨。

▼國民黨桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

11/18 全台詐欺最新數據

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

