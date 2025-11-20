藍白合北市松信提名禮讓民眾黨？　戴錫欽：憑實力讓席次極大化

▲台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國眾兩黨主席鄭麗文、黃國昌昨日下午會談，不過，會中卻未談及2026地方選舉提名人選，鄭麗文僅在受訪時表示，如何產出適合人選，民調將是不可或缺的部分。國民黨2026台北市松信區市議員有意參選人眾多，究竟新人提名席次要補足2席，還是要延續前市黨部主委黃呂錦茹構想增第3席，亦或是禮讓民眾黨？現任市黨部主委戴錫欽今（20日）受訪時指出，提名會審慎評估自身實力，讓席次極大化。

戴錫欽說，昨天兩位黨主席碰面後，明年在台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員的提名，在尊重藍白合大框架前提，會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半。

是否擔心他黨提出台北市長人選？戴錫欽則說，對其他政黨要推誰選台北市長，當然充分尊重，也不方便表示意見，市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任。

對於民進黨諷刺藍白合各懷鬼胎，戴錫欽說，「藍白合結果就是台灣新的最大主流民意的結合」，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等各種揣測，包含兩個黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

黃國昌昨日透露，鄭黃會過程，民眾黨前主席柯文哲也有在背後提出建議，是否擔心藍白合重演2024總統大選「臨陣背棄」？戴錫欽認為，2024經驗大家記憶猶新，國民黨主席鄭麗文當然懷著百分百誠意，希望藍白進一步合作；他表示，希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作，至於民眾黨內部的事情則充分尊重。