鄭麗文出席抗日講座喊「國共必須和解」　台海無事才能日本無事

▲鄭麗文出席抗日講座時表示，台海無事才能日本無事。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨天與民眾黨主席黃國昌進行藍白高峰會，今（20日）上午出席中華戰略學會舉辦的抗日講座。鄭麗文致詞引述日本駐台代表片山和之拜會曾提到，國民黨總理孫中山與總裁蔣中正都與日本有非常深的情誼與關心；鄭麗文也呼應日本首相高市早苗說法，主張台海無事才能日本無事，世界都無事，「兩岸兵戎相見，國共必須先和解！」

鄭麗文直言，過去中華民國歷經風風雨雨，台澎金馬遭遇各種風險，但始終屹立不搖，如今開花結果，成為不只是亞洲，還是全世界民主、富裕、平等、法治的進步社會，國民黨不會忘記肩頭的重責大任，尤其目前我們所處的區域正面臨風雨飄搖，東北亞局勢可能一觸即發，戰雲密布，一言興邦、一言喪邦，領導人的態度與腳步不只會影響人民福祉與區域安全。

鄭麗文說，自己一再強調台海無事，不只日本無事，世界也會無事，所以今天國民黨不但自己要振衰起敝，保護台灣民主，還要重返執政，成為台海和平的守護者與締造者，國民黨也絕不允許任何戰爭發生在台海，一定會避免戰火，這是國民黨的誓言。

鄭麗文指出，昨天是台灣民主歷史上重要一刻的轉捩點，藍白兩黨開誠布公，相當難能可貴，而原因就是當今局勢不容許大家有小恩、小益、小私、小利，許多國際友人跟她的想法一樣，都認為台海不能發生戰爭，否則就不是東亞有事，而是全人類的災難。

鄭麗文強調，從現在開始，國民黨每一分每一秒都要緩和兩岸劍拔弩弓的緊張局勢，為和平創造機會，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，對兩岸和平能有幫助的人，她都願意見，「兩岸兵戎相見，國共必須先和解！」而台灣過去被殖民50年後回歸中華民國，歷經各種折難與波折，國民黨要堅定和解之路，而非在傷痕上撒鹽，唯有台灣以大愛和平的心情，堅定走上和解之路，不再讓仇恨在蔓延，台灣才能有未來與活路，年輕人才能安身立命。

鄭麗文說，相信繼續走正確的道路，不只兩岸和平，整個國際社會也都支持，用對話取代對抗，兩岸對話交流，這才是全世界都樂見與支持的道路，讓代代子孫在平坦的道路上追尋幸福。