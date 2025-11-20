黃國昌球員兼裁判？　陳學聖：選新北又談藍白合怎確認初選機制

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會昨日落幕，雙方未觸及2026選舉深水區，僅黃國昌稱，雖然希望讓自己成為更好的選擇，但若有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，也願意支持。前國民黨立委陳學聖今（20日）質疑，黃國昌會有角色衝突嗎？當進入實質的協商，黃國昌是否會球員兼裁判的問題，除了他自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市，都有可能會談藍白合，那究竟怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？

陳學聖指出，昨鄭麗文、黃國昌見面，藍白合跨出第一步，整個會場是和諧的，外界是有期待的，但接下來，進入實質的協商，第一個問題就會浮上來？「黃國昌會球員兼裁判嗎？」眾所皆知黃國昌要爭取2026藍白合新北市長提名，他也自稱願賭服輸，若輸了，會全力支持藍營的候選人。

陳學聖進一步談及，問題是，黃國昌身為民眾黨黨主席，除了他自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市，都有可能會談藍白合，當然還有民代部份，到時這是一個大局在談，而新北市讓不讓？怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？更是全局重中之重，會連動影響到其他縣市。

陳學聖說，黃國昌是民眾黨黨主席，當然會參加協商，但同時又是參賽者，這對國民黨潛在初選者，卻相對被排除在外，是否會覺得不公平？若不公平，最後藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？這種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。