政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌球員兼裁判？　陳學聖：選新北又談藍白合怎確認初選機制

▲▼國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席「以行動顧台灣 藍白主席高峰會談」。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會昨日落幕，雙方未觸及2026選舉深水區，僅黃國昌稱，雖然希望讓自己成為更好的選擇，但若有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，也願意支持。前國民黨立委陳學聖今（20日）質疑，黃國昌會有角色衝突嗎？當進入實質的協商，黃國昌是否會球員兼裁判的問題，除了他自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市，都有可能會談藍白合，那究竟怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？

陳學聖指出，昨鄭麗文、黃國昌見面，藍白合跨出第一步，整個會場是和諧的，外界是有期待的，但接下來，進入實質的協商，第一個問題就會浮上來？「黃國昌會球員兼裁判嗎？」眾所皆知黃國昌要爭取2026藍白合新北市長提名，他也自稱願賭服輸，若輸了，會全力支持藍營的候選人。

陳學聖進一步談及，問題是，黃國昌身為民眾黨黨主席，除了他自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市，都有可能會談藍白合，當然還有民代部份，到時這是一個大局在談，而新北市讓不讓？怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？更是全局重中之重，會連動影響到其他縣市。

陳學聖說，黃國昌是民眾黨黨主席，當然會參加協商，但同時又是參賽者，這對國民黨潛在初選者，卻相對被排除在外，是否會覺得不公平？若不公平，最後藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？這種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。

更多新聞
「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客
快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！12月20日辦婚禮
快訊／國教署通報！嫌疑人揚言「北市各校放炸彈」　警方追查中
中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立
快訊／盧秀燕怒批賓賓哥！非常可惡、白目：永不錄用
快訊／賓賓哥怒了！　批校長反應過度
日中關係緊張「台人能做什麼？」　他給3答案
「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！　劉雨柔：一定有事

吳志中柏林安全會議演說　提3策略籲台歐共同抵禦威權勢力

財劃法送立院仍要看在野黨態度　卓榮泰：會拜託執政黨團據理力爭

行政院版財劃法草案出爐　卓榮泰：避免財政土石流釀災

傅崐萁怒批賴政府亂用國籍法　陸配淚：半夜黑熊青鳥要我滾回中國

