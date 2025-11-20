表態參選北市中正萬華議員　張延廷：一定衝鋒陷陣、使命必達

▲張延廷。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市議員選舉備受矚目，各黨有意參選者也紛紛表態，空軍前副司令張延廷18日則貼出「學經歷文宣」表態，請問台北市中正、萬華區好朋友有沒有提供大小看板，讓自己來掛，當選後一定為大家熱心服務。貼文一出受到支持者熱烈迴響紛紛表示「將全力配合幫忙動員」。張延廷今（20日）則表示，謝謝朋友們大力支持，自己一定親力親為、衝鋒陷陣、使命必達，這是自己得到國家42座勳章、獎章最有力的保證。

張延廷18日突貼出學經歷文宣，內容提到貧困童工出身，最了解基層疾苦，「空軍戰鬥機飛行員、中將副司令，榮獲國家42座動獎章，戰功彪炳」、「政治學博士、清華大學等8所大學正教授」、「大學校長，空軍軍官官校、空軍航空技術學院」、「民國榮獲84年中華民國青年獎章、美國華府智庫博士研究員（Stimson Center）、台北市政府顧問、作家、政論評論家」。

張延廷表示，請問台北市中正、萬華區的好朋友有沒有提供大小看板，讓自己來掛的呢！非常謝謝，當選後一定為大家熱心服務。

貼文一出引發熱烈迴響，支持者紛紛留言「陪你去跟萬華大老拜票，不多23千票左右」、「支持張將軍將一定高票當選，會幫忙動員台北親友」、「會發動該地區的同學、朋友、軍中袍澤全力配合」、「願意加入志工」、「高票當選」。

張延廷20日表示，謝謝朋友們大力支持，竟然引起共鳴，有媒體擴大報導，非常感謝，自己一定親力親為、衝鋒陷陣、使命必達，這是自己得到國家42座勳章、獎章最有力的保證。

台北市中正萬華議員共有8席，其中國民黨4席、民進黨3席、無黨籍1席，民進黨的吳沛憶則轉任立委，因此目前7席分別為「國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平」、「民進黨洪婉臻、劉耀仁」、「無黨籍徐立信」，張延廷的表態也為該選區選情增添變數。

▼張延廷學經歷文宣。（圖／翻攝自Facebook／張延廷）