國民黨喊「一國兩區」作為兩岸政治基礎　綠批無視主流民意

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑17日接受媒體專訪時，主張「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」要以此作為兩岸政治基礎，並稱這才是兩岸和平路線。相關言論引發輿論。民進黨中國部今（20日）表示，這套說法將會侵害中華民國的主權，完全無視台灣多數民意明確支持維持現狀、近七成民眾反對統一，蕭旭岑的說法讓台灣被迫鎖入中共當局所設定的統一進程。

對於蕭旭岑說法，內政部長劉世芳已明確指出，憲法增修條文與《兩岸人民關係條例》對兩岸定位毫無「模糊空間」可供政治操作。

民進黨中國部認為，蕭旭岑之流擅自超譯「一國兩區」為所謂兩岸「共同政治基礎」，完全無視台灣多數民意明確支持維持現狀，最近的民調更顯示近七成民眾反對統一。蕭旭岑的主張就是放棄堅持「自由民主的憲政體制」，進入中共設定的強制性制度框架。

民進黨中國部指出，蕭旭岑以政治語言將「一國兩區」包裝成「穩定兩岸」，根本是掩耳盜鈴、自我矮化，放棄「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，最終將陷入中共「一國兩制」的論述陷阱。

民進黨中國部表示，中共當局從未正視中華民國的存在，也從未隱藏對台灣的領土野心，中共當局追求的不是兩岸「和平共存」，而是要併吞台灣！蕭旭岑這些附和中共的主張換來的絕對不是和平，而是台灣主權受到嚴重侵害，中華民國的存在被消滅，為讓渡主權給中華人民共和國開啟危險缺口。

民進黨中國部直言，堅持「中華民國台灣的前途，必須遵循全台灣人民意志」是台灣民眾的共識。若蕭旭岑與國民黨高層仍執意主動接受中共統戰框架，削弱台灣自主決定未來的能力，台灣民眾是無法認同的。

