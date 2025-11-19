台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

▲新光三越台中中港店打造12公尺雪花聖誕樹，更舉辦大型「城鄉物產展」，期望以雙主題活動吸引年底的消費人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著耶誕季節到來，百貨業者紛紛點亮應景裝置搶攻人潮。新光三越台中中港店今年不僅打造高達12公尺的雪花聖誕樹，更首度舉辦大型「城鄉物產展」，結合節慶打卡熱點與在地永續消費，期望以雙主題活動吸引年底的消費人潮。

位於新光三越台中店一樓廣場的「12米浪漫雪花耶誕樹」現已登場，植絨樹身搭配金銀球飾，營造冬季星河氛圍。周邊設有百米長的「流星隧道」燈海，並搭配由金曲製作人侯志堅打造的音樂，每日晚間6點至9點的整點上演「星燦之夜音樂燈光秀」，成為民眾拍照打卡的熱門景點。

▲《T368城鄉物產展》，以「開箱台灣368鄉鎮」為概念，集結超過46個鄉鎮、逾50個在地品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了營造節慶氣氛，業者也同步推出《T368城鄉物產展》，以「開箱台灣368鄉鎮」為概念，集結超過46個鄉鎮、逾50個在地品牌。展覽精選「十大神農」、「百大青農」及地方特色物產，從嘉義的鳳梨、雲林的柴燒黑豆茶，到花蓮的糙米香與彰化的千層蛋捲等，讓民眾在購物同時，也能支持台灣在地小農與特色產業。

▲「城鄉物產展」結合節慶打卡熱點與在地永續消費，期望以雙主題活動吸引年底的消費人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

業者表示，此次活動結合了浪漫的視覺饗宴與具有故事性的風味旅程，民眾不僅能感受濃厚的耶誕氛圍，還能一站式採購全台各地的優質農產與文創選物，期望透過好吃又好拍的雙重體驗，帶動商場人氣與買氣。

▲活動結合了浪漫的視覺饗宴與具有故事性的風味旅程。（圖／記者游瓊華翻攝）