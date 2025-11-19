　
社會 社會焦點 保障人權

色龜科大生逼國中妹口交　狂搜「認識1天帶上床」法官批心態偏差

▲▼女童哭泣。（圖／CFP）

▲台中一名科大生逼國中少女口交，判刑10月。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中某科大一名許姓男大生約一名少女網咖包廂內，苦苦要求少女幫忙口交，少女發現許男偷拍照後，憤而逃跑報案。少女還說，起初拒絕許男後，他竟稱給2千元，遭自己拒絕。法院發現，許男常到處約人一夜情、看「認識一天就上床」等色色影片，認為許男心態偏差，判刑10月。

檢警追查，許男為台中某科技大學財經法律系大一學生，今年7月在一間網咖搭訕少女，雙方互加IG為好友，隔週雙方又約在網咖見面，並且同室於網咖的219、220隱密包廂內。

許男在包廂內，不斷要求少女讓自己擁抱，少女勉為其難答應後，許男竟伸手摸胸部3分鐘，又食髓知味，要求少女替自己口交，少女不堪許男不斷要求，只好答應，結果發現許男拿出手機拍攝，隨即離去，由母親陪同報警。

少女說，許男有問自己「可不可以幫忙『吃』？」自己明確表明「不要」，許男竟開始喊價說：「1千塊可以嗎？2千塊呢？」少女再次強調多少錢都不要，但許男不斷盧，少女才心軟答應「就一下」，結果許男生殖器碰到嘴巴後，發現許男拍照，覺得怪異，才離開。

許男說，只知道少女是國中生，不曉得實際年齡為何，起初是見到少女在網咖外等計程車，才會上前搭訕。

法院審酌許男與不詳人士之間對話，全是他跟不明網友要約一夜情、索要裸照等內容，甚至網路瀏覽紀錄可見，許男常看網瀏覽色情或不當內容，如「尼克星今天來當大乾爹！狂刷大禮物給女主播可以跟我約會嗎？用這種方式來追求女主播結果會如何？」、「約P白祙女，從認識到上床僅需1天時間/當天搭訕，當天帶回家TD/約會方法/搭訕/約會/把妹/情感/吸引…」、「一次約會，25分鐘帶回酒店/極致的速推/極致的的性張力…」等，足認許男心態偏差。

台中地方法院審酌，許男對14歲以上、16歲以下未成年女子以上開方式性交、猥褻，嚴重影響少女人格發展。參酌有相關犯行獲緩起訴，其行為實屬可議，考量坦承犯行、素行不良，已與少女達成6萬6千元和解，判處有期徒刑10月，可上訴。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況
全球首例！　人類感染H5N5禽流感

台中高鐵陸橋最快明年試辦機車通行

台中高鐵陸橋最快明年試辦機車通行

台中烏日高鐵特區機車族的福音來了！封閉機車通行長達10多年的「高鐵陸橋」，有望迎來解禁曙光。台中市交通局長葉昭甫今（19）日在議會總質詢時證實，預計將在2026年年初，待相關安全配套措施完善後，試辦開放機車通行三個月。此舉預計能為每日通勤的機車騎士，省下8至15分鐘繞路與等候紅燈的寶貴時間，終結長期的交通惡夢。

28歲司機輾死行人　遭起訴後突身亡

28歲司機輾死行人　遭起訴後突身亡

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

龍忠蛋行委任律師發聲明　還原進貨真相

龍忠蛋行委任律師發聲明　還原進貨真相

腸病毒奪命！台中滿月女嬰1天身亡

腸病毒奪命！台中滿月女嬰1天身亡

