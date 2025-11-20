差25歲母子戀！嫩夫偷吃還喊「3人行」　遭60歲正宮怒轟多槍





▲60歲的正宮，如今面臨謀殺未遂指控。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

泰國中部佛統府發生駭人事件，一名35歲男子背叛了60歲妻子，與前妻舊情重燃，被發現出軌之後，竟還要求元配接受「三人行」，被對方槍擊重傷。

Thaiger報導，警方19日接獲槍擊通報，趕抵事發民宅時，發現了受傷男子蘇梅特（Sumate）。他倒臥在機車旁邊，身上與右腿均有槍傷，車上還有一件血跡斑斑的襯衫，現場發現4枚.38口徑子彈彈殼。

目擊者透露，槍擊案發生前不久，蘇梅特一直在與妻子蘇南（Sunan）爭吵，他後來看見男方鮮血直流，女方駕駛一輛白色轎車逃逸，嚇得趕緊報案。

蘇南很快就被循線逮捕，並在接受偵訊時坦承犯案動機。她自述已與丈夫相戀6年，甚至在對方入獄的9個月期間也不離不棄，未料蘇梅特出獄後卻開始疏遠自己，最後甚至與前妻破鏡重圓。

在蘇南質問之下，蘇梅特立刻道歉，卻要求她接受「三人行」的關係，還說每個周末都會陪她。

蘇南當場拒絕這項提議，在跟蹤丈夫3天觀察其生活作息後，再度展開對質，未料蘇梅特拒絕坐下來談談，她則在盛怒之下開槍。

如今蘇南被控謀殺未遂，根據泰國刑法第288條，可能被判死刑、終身監禁或15至20年刑期。