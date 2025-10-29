「北教大王力宏」遭爆偷吃12女　校方3點回應：若違規絕不寬貸

▲北教大教授許育健遭爆偷吃12女，校方表示，若違規絕不寬貸（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

被稱為「教育界王力宏」的國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健，被媒體爆料，雖然已婚卻劈腿12名女性。北教大今（29日）發表三點聲明，強調正依法依程序進行了解與處理，若經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。

根據《鏡週刊》報導，國北教大專門培育國小師資，許育健的專長是國語文教材教法及教科書設計，近10年都參與國小教科書編撰，為該領域的權威，因為身材挺拔且談吐幽默、不時引經據典，所以被女老師們稱為「教育界的王力宏」。

不過，根據《鏡週刊》，已婚的許育健，竟然偷吃劈腿12名女性，更曾在5天與3名女子幽會、過夜，而且對象不少是已婚女性，遭批私下行徑跟外界認知形象是天差地別。

對此，北教大今天發出三點聲明，強調若查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。

北教大聲明如下：

一、本校已注意到各大媒體對本校許姓老師之相關報導，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，本校將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序進行了解與處理。

二、本校正針對相關情事進行初步了解，倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。

三、本校同時呼籲外界與媒體朋友，在報導與轉載時應尊重事實查證，避免擴散未經證實之內容，以維護當事人權益及校譽。