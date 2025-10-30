王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

▲粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者周亭瑋／綜合報導

男星范姜彥豐昨（29）日公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，而王子則發文道歉，坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，引爆輿論撻伐。就有網友好奇提問，「王子娶粿粿的機率有多高？」而鄉民反應一面倒，洗版吐槽「玩一下而已別鬧了」、「高歌離席了」。

在范姜彥豐心碎爆料，粿粿與王子的外遇內幕後，粿粿對婚姻不忠一事隻字未提，僅坦言「離婚金額超出負擔」、「影片有許多內容與事實不符」；而王子則發聲明道歉，坦承和粿粿有超越朋友的關係，不過否認自己是婚姻破壞者。

就有網友在PTT發文直呼，王子發聲明稱，他不小心超出了界線，「苦主看起來是篤定要離婚，粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問...王子娶粿粿的機率有多高？」

▲范姜彥豐和粿粿結婚3年婚變。（圖／記者李毓康攝）

對此，鄉民一面倒喊0%，紛紛回應「童話故事是假的」、「娶了就GG了」、「X人妻跟娶人妻是兩回事」、「0.000000%」、「男人說過的話，轉身就忘記了」、「離婚就不要了」、「0，不是人妻沒有價值」、「跑得比風還快」、「直接切割」、「不可能！絕對不可能」、「無限趨近於零」。

