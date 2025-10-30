　
社會 社會焦點 保障人權

國道休息站爆口角！婦人誤會布丁遭偷吃　警到場一查「在車底」

▲國道一號仁德服務區發生口角事件，警方到場協助釐清誤會。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲國道一號仁德服務區發生口角事件，警方到場協助釐清誤會。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林東良／台南報導

國道一號南下仁德服務區26日凌晨上演一場「布丁烏龍」，一名曾姓婦人因遺失布工甜點誤以為旁邊車輛乘客竊取食用，雙方爆發口角，幸好國道警察第四大隊派員立即趕到現場查處安撫，最終在婦人車底下尋獲失蹤的「依雷特布丁」，誤會才化解，雙方也同意不再追究。

第四公路警察大隊指出，該起事件發生於10月26日凌晨3時18分許，地點在國道一號南向335公里處仁德服務區。73歲曾姓女子因遺失甜點布丁，誤認旁車人員竊取食用，雙方進而發生爭執爆發激烈口角，爭執過程被網友拍攝PO上網路平台。

▲國道一號仁德服務區發生口角事件，警方到場協助釐清誤會。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

第四公路警察大隊警方接獲110轉報後，立即派出兩部巡邏車到場處理，員警到場後先行將雙方隔開，了解經過後再協助尋找失物。結果竟在曾女車底下發現布丁完好無缺，經交還後雙方皆表示誤會一場，雙方也同意不再追究，隨即各自離開。

國道第四公路警察大隊提醒，用路人如發生爭執或糾紛，應以理性和平、合法方式處理，避免口角升級衝突。如遇爭議無法自行解決，請立即撥打110報案或透過1968通報系統聯繫相關單位，由警方依法協助處理。

10/28 全台詐欺最新數據

