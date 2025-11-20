　
社會 社會焦點 保障人權

高雄田寮也爆垃圾山！陳其邁宣戰：一個都跑不掉...除惡務盡嚴懲

記者賴文萱／高雄報導

高雄月世界垃圾山後又一座，在田寮區高41線道，同樣也遭人棄置大量垃圾廢棄物，環保局前往現場稽查，研判與燕巢月世界是同一犯罪集團所為。高雄市長陳其邁強調，已掌握特定犯罪對象，一個都跑不掉，並公開表示「一定除惡務盡，嚴懲這種違法亂紀的行為」。

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界淪「廢棄物天堂」！數十噸垃圾山快滿到路面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界垃圾山快滿到路面，環保局破袋發現疑似台南垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

才剛清完月世界5層樓高垃圾山不久，環保局19日又接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查，同樣也是來自台南。 環保局研判與燕巢月世界為同一犯罪集團所為，立即報請橋檢指揮偵辦，而環保局昨晚已立即調派人力機具，漏夜清理，直至今日上午已將現場清理完畢。

▲▼高雄田寮也爆垃圾山！陳其邁宣戰：一個都跑不掉　會除惡務盡嚴懲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲田寮也爆垃圾山！陳其邁宣戰：一個都跑不掉，會除惡務盡嚴懲。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市長陳其邁今回應，昨天晚上同一個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾的行為，今天早上9點的時候，環保局都已經完成清除。他強調，檢方跟警方都已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲這種違法亂紀的行為。

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼環保局緊急派員清理田寮垃圾山，今早已清楚乾淨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局指出，今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運13車次。此外，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

高雄垃圾非法棄置環保局犯罪集團環境污染

