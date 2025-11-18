高雄月世界「5層樓垃圾山」竟是台南來的　陳其邁怒：嚴懲嚴辦

▲高雄月世界「5層樓垃圾山」源頭已掌握。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄月世界慘淪垃圾山！高雄市環保局接獲檢舉，在燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡，竟遭人棄置大量垃圾廢棄物，畫面曝光讓人氣憤！環保局17日前往稽查，破袋發現是來自台南等地的垃圾，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢警正積極偵辦中。

根據Google Maps圖資比對，在2023年4月，該處雜草叢生的山坡地，未料2年後，竟遭惡意傾倒大量垃圾，高達數十噸的垃圾「快滿到路面」，現場更瀰漫臭味，蒼蠅四處亂飛，環境遭到嚴重破壞。

環保局17日清除月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置。昨日立即調派各式車輛到場清除，清出約8噸垃圾，並漏夜完成坡面主要垃圾清理，今日加派人力機具，中午前已完成環境復原。

高雄市長陳其邁今日出席活動被問及此事回應，今天中午前，垃圾就會完成清除，大約出動10多台垃圾車，警方也已經掌握偷倒垃圾的特定對象，不法行為人從11月初10幾車次的車子進去，他也強調一定嚴懲嚴辦，也移送橋檢。

▲▼高雄月世界「5層樓垃圾山」，今日已清除完畢。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局強調，今日中午前已完成現場清理，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。