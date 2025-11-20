　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

記者賴文萱／高雄報導

高雄月世界垃圾山後又一座！高雄市環保局19日接獲檢舉，在田寮區高41線道，同樣也遭人棄置大量垃圾廢棄物，畫面曝光讓人氣憤！環保局前往現場稽查，破袋發現是台南垃圾，研判與燕巢月世界是同一犯罪集團所為，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界淪「廢棄物天堂」！數十噸垃圾山快滿到路面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界垃圾山快滿到路面，環保局破袋發現疑似台南垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

才剛清完月世界5層樓高垃圾山不久，環保局19日又接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查，同樣也是台南垃圾。 環保局研判與燕巢月世界為同一犯罪集團所為，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。環保局昨晚已立即調派人力機具，漏夜清理，直至今日上午已將現場清理完畢。

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼環保局緊急派員清理田寮垃圾山，今早已清楚乾淨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄月世界後「田寮又見垃圾山」！也是台南來的　研判同集團所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局指出，今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運13車次。此外，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光　羅伯斯：讓他好好休息

【罵到燒聲】某國「犯蠢重談貿易協議」　川普生氣大吼

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

蕭景田選罷案一審無罪　士檢重砲反擊

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

駕駛逆撞後起火　路人英勇破車窗救人

女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

更多熱門

相關新聞

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

韓國一艘載有 267名乘客和船員的大型客輪，於週三在朝鮮半島西南端外海傳出意外！這艘重達 2萬6000噸的渡輪在航行途中不幸 觸礁擱淺、動彈不得。韓國海岸警衛隊已緊急展開大規模救援行動，要將所有受困人員安全接駁上岸。

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

台大博士女買虛幣遭搶40萬　北聯幫3煞被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬　北聯幫3煞被逮

快訊／高速輾死等紅燈騎士　惡劣駕駛落網了

快訊／高速輾死等紅燈騎士　惡劣駕駛落網了

關鍵字：

高雄垃圾環保稽查非法棄置燕巢垃圾環境污染影音

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面