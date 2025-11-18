　
政治

台南垃圾被丟到高雄月世界！謝龍介點名黃偉哲：別只管珍奶甜不甜

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界淪「廢棄物天堂」，數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄燕巢知名景點「月世界」近日被發現遭人違法傾倒大量垃圾，麒麟巷山坡地上堆滿數十噸廢棄物，高度甚至達到5層樓高，現場臭味四散。環保局17日到場稽查時破袋檢視，驚見部分垃圾來自台南，立即調閱監視器追查不法清運業者。民進黨立委邱議瑩表示，目前已掌握特定涉案業者，盼檢調盡速將相關人士繩之於法。對此，國民黨立委謝龍介也呼籲台南市長黃偉哲加速調查。

國民黨立委謝龍介指出，台南環保局清潔隊不可能知法犯法，較可能是個別不肖清運者為節省成本而違法傾倒，呼籲台南市長黃偉哲加速調查，「有錯我們就認，沒有一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤」，要求市府對外清楚說明，以免基層受牽連。

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝龍介表示，垃圾處理量能不足是全台普遍面臨的難題，尤其台南問題更為嚴峻。根據市府審計室資料，2019年至2023年台南市每人每日一般廢棄物產生量逐年攀升，去年更高於全台平均。他感嘆垃圾愈來愈多，但掩埋與焚化空間受限，使部分業者鋌而走險亂倒垃圾，造成環境破壞。

謝龍介也提到，審計報告曾建議台南市比照台北市擴大推行「垃圾費隨袋徵收」，但市府遲未採納，市長黃偉哲「只在乎珍奶甜不甜、能不能打包」，對城市治理關鍵議題興趣缺缺，台南需要「興利除弊」，再次呼籲政黨輪替、由無包袱的市長推動改革。

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市環保局目前持續清理現場垃圾並追查不法業者，並強調將加強查核清運路線，避免景點再度遭受破壞。台南市政府尚未對垃圾來源作出最終調查結果，後續查驗與責任釐清仍備受外界關注。

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因

金價連年上漲的刺激下，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村，「抽水吸金」的地下淘金行為多年來悄悄蔓延。當地村民以鑽深井抽取地下水，透過活性炭過濾從中吸附金元素，不少家庭投入大量電力與設備長期作業，甚至有人年用電量逼近10萬度、電費高達數萬元（人民幣，下同）。越來越多村民加入，使得地下水位下降、周邊村落淺井屢屢乾涸，引發生態與安全隱患。

