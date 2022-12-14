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南投花卉嘉年華12／17從埔里起跑　台灣佳麗高曼容化身花饗公主代言

▲南投花卉嘉年華將在12月17日起跑，由台灣佳麗高曼容代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投花卉嘉年華將在12月17日起跑，由台灣佳麗高曼容代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以「花開全南投．百花饗叮噹」為主軸的2022南投花卉嘉年華系列活動，將於12月17日在埔里鎮台灣地理中心碑起跑，縣政府今年也邀請榮獲亞洲環球小姐才藝獎第一名的南投之光最美佳麗高曼容代言，與美麗的花兒相互爭艷。

嘉年華啟動活動於13日由曼暉舞蹈團表演揭開序幕，高曼容則頭戴耶誕帽手拎成串五彩氣球，以美麗大方的「花饗公主」之姿走秀，同時介紹各地賞花活動的精彩內容；縣府秘書長洪瑞智也偕中華民國民宿協會全國聯合會理事長張心盈、信義鄉農會總幹事何建中，以及日管處、草屯、埔里、魚池、信義、仁愛等鄉鎮公所代表，共同模擬澆灌代表南投花卉的碩大美麗花苞，隨著花瓣綻放盛開，宣布2022南投花卉嘉年華系列活動正式登場。

▲南投花卉嘉年華將在12月17日起跑。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，「南投花卉嘉年華」每年皆串聯南投各地花卉主題觀光亮點，提供大眾到南投賞花的重點情報；今年更將主題日活動結合平安夜與聖誕節、串聯在地產業的力量，從冬季的山茶、梅等花卉主題起始，將活動熱度一路延續至明年3月，並結合各地方的花卉活動，繼續讓花卉美景所渲染出的幸福感滿溢全南投。

觀光處長陳志賢表示，系列活動依日期順序為12月17日的「埔里嘉年華心花路FUN」，於埔里鎮台灣地理中心碑舉行；12月18日「花香草屯~童趣焢窯」於草屯陳府將軍廟旁農田登場；12月24到25日為花卉主題日，於楓樺台一渡假村；12月24日「踏雪尋梅」開鑼、明年1月8日活動，地點為信義農會梅子夢工廠及牛稠坑梅園。

▲南投花卉嘉年華將在12月17日起跑。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智特別推薦24、25兩日的南投花卉嘉年華主題日「饗食派對、童遊樂園」盛會：其中24日推出限量「饗食派對」，「雙人花戀餐」優惠699元起，同時還可享受音樂表演，25日的「童遊樂園」則有小丑氣球秀、奇幻魔術秀、童趣兒童劇等；

12月24日到30日台一農場也配合主題日推出「奇幻旅行記」，邀請遊客到南投埔里體驗花兒綻放、在奇幻園區裡探險拍照打卡，且只要捐贈1張11至12月份不限金額發票，即可免費入園，獲捐發票則將全部轉捐「陳綢兒少家園」；更多活動資訊請上「樂旅南投」臉書粉專（https://www.facebook.com/nantouwelcome）或活動官網（https://www.rs-event.com.tw/2022NTFF/）查詢。

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