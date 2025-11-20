　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍遇刺案開庭！　山上徹也母妹曝家庭悲劇「被統一教會毀了」

安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者

▲ 前日本海上自衛隊隊員山上徹也（中）刺殺前日本首相安倍晉三。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在針對前日本海上自衛隊隊員山上徹也，槍殺前日本首相安倍晉三的裁判員審判中，接連2天出庭作證的母親與妹妹，揭露了1個長年被宗教獻金拖垮的家庭走向崩潰的過程。這些證詞使得被多個國家視為邪教的「統一教會」，再次成為日本社會的關注焦點。

綜合日媒報導，山上徹也曾在犯後透露，他行凶的動機是因為安倍晉三與統一教的密切關係。而他的母親則是統一教的狂熱教徒，長期向「世界和平統一家庭聯合會」，即一般所稱的「統一教會」捐贈大量資金。

辯方指出，她在1993年至1998年間捐出約1億日圓（約合新台幣2000萬元），造成原本富裕的家庭財務嚴重惡化，最終破產。過程中父親也因不滿妻子被邪教洗腦、拋夫棄子，而選擇跳樓自殺。

山上徹也的妹妹19日在法庭上回憶，自從小學時媽媽入教後，家庭生活便徹底改變：「即使我發燒，她也會丟下我去教會。她腦子裡只剩下統一教會。」而且母親只有在需要錢時才會聯絡她，「既不關心我，說話也一副高高在上的樣子」，這讓她非常憤怒。

妹妹還提及更多戲劇性的事件：母親曾在路上緊抓她的手臂討錢，一路拖著她走數十公尺，「那是淒慘又羞恥的場面」。但他和哥哥始終無法阻止母親繼續捐款給教會，「我們是被統一教會摧毀的家庭和受害者。母親完全依自己的意志捐錢，我們根本無法插手。」

有次母親還曾以「去吃聖代」為由帶她外出，結果卻是把她帶到統一教會的活動，讓她深深感到背叛。就連祖父倒下時，母親也會說「為了讓他上天堂必須捐錢」，讓她不知所措。

妹妹透露自己也曾試圖尋找援助：「但沒有任何專門給『因父母被邪教洗腦而受苦孩子』的諮詢窗口。合法的途徑完全無能為力。」妹妹也痛苦的表示：「我們2個應該去兒童養護施設。」

據悉，妹妹是刺殺事件發生後，唯一仍去監獄探視山上徹也的親人。她在法庭上坦言：「對我來說，哥哥曾是我最喜歡的人。」

她還多次哽咽：「我從未講過自己的成長經歷，一說出口就想哭。我一直想忘記，但非常痛苦，也曾想過尋死。」

在19日的審判中，山上徹也的母親也出庭作證，她坦承「我瞞著孩子們捐錢，放著他們不管，這是事實。利用我們的是教會。宗教本應使人在貧困中也能心靈富足，我卻完全搞錯了。」

然而談到是否已經脫離教會時，她含糊表示：「名義上我還在教會，只是沒有去……正式退出的事，我不知道該怎麼說。」

她也懊悔感嘆：「徹也不是壞孩子。如果我意志更堅定，就不會變成這樣。安倍前總理也還能作為國會議員活動。我對徹也非常抱歉。」

對此，山上徹也在聆聽母親證詞時則全程低頭不語。但閉庭後，山上徹也曾將頭轉向妹妹，默默動了動嘴唇，不知雙方是否講了些什麼，最後他以手按著額頭，似乎陷入深思。

在19日的審判中，長期負責統一教會受害者救助的律師山口廣（音譯）等人也出庭表示：「山上母親的入教過程是典型案例。如果當時有完善的支援與保護措施，事件可能可以避免。」

報導則補充，法院20日將對山上徹也本人進行被告人詢問，審判的關鍵部分即將展開。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

