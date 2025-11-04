　
大陸 大陸焦點 特派現場

在夜店「邊嗨邊結婚」？　上海民政局聯手店家推夜間頒證

▲▼上海民政局聯手夜店推夜間頒證。（圖／翻攝黃浦民政微信公眾號）

▲上海黃浦民政局聯手夜店推出夜間頒證。（圖／翻攝黃浦民政微信公眾號，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

「上海一夜店可現場登記結婚」話題引發大陸網友討論，據報導，上海市黃浦區民政局與「INS新樂園」夜店聯手，於11月14日至22日每週五週六，推出夜間結婚頒證體驗項目，頒證服務在INS新樂園舉行。

黃浦區民政局官方微信公眾號昨（3）日晚間推出一篇《浪漫之夜，帶上心愛的人，來ins「人生新樂園」開啟甜蜜頒證派對吧》文章，稱本月14日起，黃浦區民政局與INS新樂園聯手推出夜間結婚頒證體驗項目。

文章稱，本次活動將打破傳統時間與空間限制，在INS新樂園打造一場夢幻般的結婚頒證之旅，助力黃浦「夜經濟」活力，推動形成婚俗改革新風尚。據了解，INS新樂園是位於上海黃浦區復興公園內的綜合性娛樂商業體。

活動將於11月14日至22日每週五週六，在INS新樂園舉行，為新人們提供獨具特色的沉浸式夜間結婚頒證服務與「齊家宜室」婚姻家庭輔導服務。新人可通過官方微信公眾號或INS新樂園官方平台進行預約。

另據華商報援引INS新樂園消息，本次活動主要面向以下兩類新人，一是已預約在黃浦區婚登中心領取結婚證的新人，官方頒證儀式將移步至INS新樂園的「綠洲」儀式堂舉行。二是計劃在2025年內於黃浦區辦理結婚登記的新人。

11月4日下午，黃浦區民政局婚姻登記處工作人員告訴媒體，在夜店的活動環節並不是領證，新人們還是需要在民政局婚姻登記處領證，領好證以後才能參加樂園的活動。

▼舉辦活動的夜店。

▲▼上海民政局聯手夜店推夜間頒證。（圖／翻攝黃浦民政微信公眾號）

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

上海一名女子點麻辣燙外送時，竟在餐中撈出整條抹布，誤以為是「毛肚」食用後才驚覺異常，引發網友熱議。當地市場監管部門調查後初步判定，抹布為店員操作失誤誤入餐鍋，目前已對涉事門店立案調查。

女性不想結婚的5個理由

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

洪詩坐月子驚傳「角膜糜爛」！　眼睛劇紅近況曝光

書偉閃兵謝京穎IG發聲！　認「這場雨下得很大很急」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

