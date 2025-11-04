在夜店「邊嗨邊結婚」？　上海民政局聯手店家推夜間頒證

▲上海黃浦民政局聯手夜店推出夜間頒證。（圖／翻攝黃浦民政微信公眾號，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

「上海一夜店可現場登記結婚」話題引發大陸網友討論，據報導，上海市黃浦區民政局與「INS新樂園」夜店聯手，於11月14日至22日每週五週六，推出夜間結婚頒證體驗項目，頒證服務在INS新樂園舉行。

黃浦區民政局官方微信公眾號昨（3）日晚間推出一篇《浪漫之夜，帶上心愛的人，來ins「人生新樂園」開啟甜蜜頒證派對吧》文章，稱本月14日起，黃浦區民政局與INS新樂園聯手推出夜間結婚頒證體驗項目。

文章稱，本次活動將打破傳統時間與空間限制，在INS新樂園打造一場夢幻般的結婚頒證之旅，助力黃浦「夜經濟」活力，推動形成婚俗改革新風尚。據了解，INS新樂園是位於上海黃浦區復興公園內的綜合性娛樂商業體。

活動將於11月14日至22日每週五週六，在INS新樂園舉行，為新人們提供獨具特色的沉浸式夜間結婚頒證服務與「齊家宜室」婚姻家庭輔導服務。新人可通過官方微信公眾號或INS新樂園官方平台進行預約。

另據華商報援引INS新樂園消息，本次活動主要面向以下兩類新人，一是已預約在黃浦區婚登中心領取結婚證的新人，官方頒證儀式將移步至INS新樂園的「綠洲」儀式堂舉行。二是計劃在2025年內於黃浦區辦理結婚登記的新人。

11月4日下午，黃浦區民政局婚姻登記處工作人員告訴媒體，在夜店的活動環節並不是領證，新人們還是需要在民政局婚姻登記處領證，領好證以後才能參加樂園的活動。

▼舉辦活動的夜店。