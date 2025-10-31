　
大陸 大陸焦點 特派現場

以為是毛肚！ 女子上海點麻辣燙外送...撈出整條抹布

▲上海女子點外賣麻辣燙竟吃出一整條抹布。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海女子點外賣麻辣燙竟吃出一整條抹布。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海一名女子點麻辣燙外送時，竟在餐中撈出整條抹布，誤以為是「毛肚」食用後才驚覺異常，引發網友熱議。當地市場監管部門調查後初步判定，抹布為店員操作失誤誤入餐鍋，目前已對涉事門店立案調查。

《澎湃新聞》報導，10月28日，有來自上海的網友發帖稱，其在「劉文祥麻辣燙（愛琴海店）」下單點外賣，卻吃出了整塊抹布。10月31日，上海市閔行區市場監管局發佈最新調查結果稱：初步判斷消費者在外賣餐食中發現的整塊抹布，是涉事門店員工不慎碰入燙煮菜簍的白色濕抹布。目前，已對該門店立案調查。

該名消費者回憶，當天與同事一起用餐時，一位同事夾到疑似「毛肚」的物體，卻發現異常巨大放回鍋中，之後她再度撈起，才發現那竟是一整塊帶線頭的抹布。

這名消費者隨後聯繫商家，對方僅回覆「請把東西留下，我們過去取一下看看是不是店裡的」，處理事件的態度讓這名消費者十分不滿。

對此，「劉文祥麻辣燙（愛琴海店）」回應稱，事件發生於10月28日，已主動退款，並調閱店內監控，「打包時並未發現異物。」

閔行區市場監管局介入調查後指出，涉事門店證照齊全，經執法人員現場檢查與調查詢問後，初步確認抹布為員工操作時不慎掉入燙煮菜籃，案件已正式立案，後續將依法處理。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國上海食安餐廳麻辣燙抹布

